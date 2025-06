Todos queremos ser competitivos: Rodolfo Pizarro tras llegar a Bravos

El Paso, Texas.- De cara al cierre de la pretemporada de los Bravos de Ciudad Juárez y con Rodolfo Pizarro aterrizado en la frontera, el nuevo jugador de los fosforescentes dejó claras sus sensaciones respecto a su nuevo club en las tierras de Juan Gabriel.

El ex Rayado de Monterrey señaló que espera aportar dentro de la cancha para afinar los “detalles” que le quedan pendientes a los Bravos en su accionar de juego. También resaltó la idea conjunta que comparte Martín Varini junto con todos sus comandados.

“Lo poco que me ha tocado ver al equipo es que todos tienen la misma idea: ganar, ser competitivos, pelear un lugar en el 11, falta afinar los últimos detalles sobre todo en el último tercio. Desde que llegué me dijeron donde me veía que podía aportar más al equipo y espero hacerlo de la mejor manera”, dijo el mediocampista.