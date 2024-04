Todos los días me duele algo: Alista Tiger Woods regreso al Masters

A un día de que arranque el Masters 2024, ya se veían desde principios de semana las particularidades del torneo por la gabardina verde. Tal es el caso de los golfistas de LIV, mismos que se aferran primer major del año, pero el único antes de los Juegos Olímpicos como el recurso final para llegar a París. No obstante, a estos los eclipsa una sola cosa: el regreso de Tiger Woods.

La leyenda viviente pisará los terrenos del Augusta National sin haber jugado desde febrero cuando estuvo entre los invitados de Genesis Invitational en Los Ángeles. Torneo del que se retiró en la segunda ronda por que la influenza que padecía no lo dejó jugar.

Además de la enfermedad, en cada una de sus últimas presentaciones resultan más que visibles las secuelas del accidente automovilístico que sufrió en 2021. Aquel que lo vio voltear su camioneta hacia un barranco saliendo del freeway de Los Ángeles. Mismo que casi le cuesta la vida, que le rompió la pierna en 17 partes y que frenó su regreso de lleno al golf tras haber ganado precisamente el Masters de 2019. Desde entonces no es raro ver gestos de dolor en su mirada al final de cada ronda.

Fue ese mismo dolor el que no le permitió terminar el torneo de los “maestros” del año pasado. Salvó el corte y pasó a la segunda ronda del certamen por vigésimo tercer año consecutivo. Sin embargo, el tobillo no lo dejó en paz en medio de la lluvia y terminó por abandonar el grupo que lo había emparejado con Justin Thomas y Fred Ridley

Pese a las dolencias y a la pierna remendada, el 82 veces ganador dentro del PGA Tour y dos veces campeón de la FedEx Cup señala con orgullo que usó todo el invierno para prepararse de cara a dicho torneo. Tampoco descarta regresar de manera consistente a los campos de la unión americana.

“La verdad es que no estaba listo. Mi cuerpo no estaba listo ni mi nivel de juego. El plan era jugar un torneo por mes, me pareció buen ritmo. No ha podido ser así por muchas razones, pero, viendo que en el calendario ahora hay un major cada mes de aquí a julio, la idea no parece imposible”, añadió el golfista.