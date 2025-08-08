Ciudad Juárez. - A base de estrategia y fuerza durante el jueves 7 y este viernes 8 de agosto se realizó el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas 2025, donde los mejores peleadores del país se encontraron en la lona.

Dentro del Gimnasio de Bachilleres familiares, amigos, conocidos, entrenadores vivieron la intensidad de cada encuentro, pues mostraron las mejores técnicas adquiridas durante campeonatos los entrenamientos.

Esta disciplina consiste en la combinación de técnicas originarias de la variedad de artes marciales y deportes de combate, también utilizadas para defensa personal, las patadas, puñetazos, rodillazos y codazos tienen un porcentaje que define al ganador.

Este evento forma parte del Sport Fest 2025 y el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez en conjunto con el Gobierno Municipal respaldaron la actividad en esta frontera.

En las jaulas se observaron peleas en suelo, agarres, derribos, lanzamientos, llaves articulares o estrangulaciones siempre bajo la supervisión de los organizadores, referees, y jueces.

Niños, jóvenes y adultos de diferentes partes del país, arribaron desde las primeras horas, para llevar a cabo el registro y hacer la asignación de las cuatro jaulas colocadas para los encuentros.