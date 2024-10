Todo fluye en San Luis: Domenec Torrent tras ganarle a Bravos

Ciudad Juárez- Luego de sacar la victoria ante los Bravos de Ciudad Juárez desde la frontera, Domenec Torrent, entrenador del Atlético San Luis destacó la “tranquilidad” desde la que dirige al cuadro tunero en el presente certamen.

Esto tras vencer de visita al cuadro fosforescente por marcador de 2-4 y de estar en el séptimo lugar de la tabla, a un punto de amarrar pase directo a la liguilla del futbol mexicano.

"Ellos (La directiva) me da la tranquilidad a mí. Cuando estas tranquilo todo fluye y se juega con más naturalidad. En el futbol a veces ganas a veces pierdes, pero yo creo que en el Atlético San Luis son importantes los directivos, los utileros, los masajistas, todos. Cuando te encuentras con esto, que cuando pierdes no discuten, te quedan intentar a los jugadores en el día a día", expresó el español.

No obstante, el mandamás del cuadro rojiblanco si precisó que le tocó sufrir con sus comandados al no poder cerrar el partido antes, misma situación que les costó dos goles en contra y pudo haberles costado un empate de no haber sido por el cuarto y último tanto de la noche.

“Fueron sensaciones diferentes en los dos tiempos. Lo que queríamos en el segundo tiempo era retener la pelota y hemos tenido que sufrir por no haber sentenciado el partido antes. Pero estamos acostumbrados, lo que tenemos que hacer es retener el balón y no correr. Estoy feliz por el resultado por que habíamos hecho juegos fuera que merecían más. Yo no tenía ninguna duda de que el equipo estaba capacitado para ganar, ahora, tenemos que crecer más para retener las ventajas", añadió Torrent.

Con el cierre de torneo a la vista, los hermanos menores del Atlético de Madrid se toparán con la Franja del Puebla como locales el próximo sábado.