Titans: L' Jarius Sneed se reporta en campamento de Tennessee

Nashville, Tennessee.- El esquinero de Tennessee, L'Jarius Sneed, pasó su examen físico, y los Titans de Tennessee lo retiraron de la lista de físicamente incapaces de desempeñarse el miércoles a tiempo para comenzar a practicar.

El dos veces campeón del Super Bowl fue parte del gran gasto de los Titans en la temporada baja en marzo de 2024, con Tennessee adquiriendo al esquinero mediante un intercambio. Sneed jugó en solo cinco partidos y terminó en la reserva de lesionados con una lesión en el cuádriceps.

Sneed expresó durante un campamento de temporada baja que estaba tan saludable como nunca. Pero los Titans lo colocaron en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse para comenzar el campamento de entrenamiento, con funcionarios del equipo diciendo que Sneed tuvo un prodecimiento quirúrgico para realizar limpieza de rodilla en mayo.

Los Titans abren la temporada el 7 de septiembre en Denver. El coordinador defensivo Dennard Wilson dijo que Sneed estará día a día en su regreso, con el veterano de cinco años siendo reincorporado gradualmente a la práctica.

"Es bueno tenerlo de vuelta ahí afuera, y ha estado ansioso por regresar", manifestó Wilson antes de la práctica. "Ha estado haciendo todo lo posible en la sala de entrenamiento para llegar a este punto. Así que estoy emocionado por el joven, no solo por el jugador de fútbol americano, sino por él, porque sé el trabajo que ha puesto".

Sneed tiene diez intercepciones en su carrera, aunque todavía busca su primera con Tennessee. Los Titans cuentan con Sneed para comenzar en una secundaria que presenta al esquinero de segundo año Jarvis Brownlee Jr. y Roger McCreary.

El centro titular de los Titans, Lloyd Cushenberry III, pasó su examen físico y regresó de la lista de físicamente incapaces de desempeñarse el 11 de agosto.