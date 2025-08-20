Tiran a aficionado desde la grada de estadio tras riña con fans de Independiente

Ciudad de México.- La violencia se apoderó del Estadio Libertadores de América este miércoles durante el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

El partido, que se encontraba 1-1, fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera al inicio del segundo tiempo, tras enfrentamientos entre ambas parcialidades.

El momento más alarmante fue captado en video; un hincha de la U de Chile cayó desde la parte alta de la tribuna tras intentar escapar de una agresión directa por parte de seguidores de Independiente.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran también golpizas con palos, despojo de ropa y una gresca generalizada que se desató tras la inacción inicial de las autoridades.

La Conmebol confirmó que el partido no se reanudará y que anunciará en las próximas horas qué equipo avanzará a cuartos de final. Hasta el momento, se reportan múltiples heridos —algunos graves— y al menos 90 personas detenidas.

El incidente ha reactivado el debate sobre seguridad en estadios sudamericanos y la capacidad de los operativos policiales para contener situaciones de riesgo extremo.