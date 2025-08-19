Tigres superan a Astros en 10 entradas

Detroit.- Gleyber Torres recibió una base por bolas en la décima entrada para que Wenceel Pérez anotara y les diera el martes a los Tigres de Detroit una victoria de 1-0 sobre los Astros de Houston, blanqueados por tercera ocasión consecutiva.

El dominicano Pérez comenzó la décima como corredor automático en segunda base y avanzó a la antesala con un elevado profundo del cubano Andy Ibáñez al jardín derecho.

Kaleb Ort (2-2) caminó intencionalmente a Dillon Dingler y luego ponchó al boricua Javier Báez para el segundo out.

Jahmai Jones recibió una base por bolas, lo que llenó las bases, y el venezolano Torres dejó pasar un lanzamiento bajo y afuera con cuenta de 3-2 para llegar a 500 carreras remolcadas en su trayectoria de Grandes Ligas.

Will Vest (6-2) permitió un hit en dos entradas sin carreras.

El juego presentó un duelo destacado de lanzadores: el as de los Tigres Tarik Skubal contra Hunter Brown, originario de Detroit y elegido al Juego de Estrellas.

La dupla se combinó para permitir ocho hits en 13 entradas sin carreras. Los diez ponches de Skubal en siete entradas lo convirtieron en el primer lanzador en alcanzar 200 en 2025.

Los Tigres pusieron corredores en las esquinas con un out en la tercera, pero Christian Walker atrapó una línea baja de Kerry Carpenter y pisó la primera para una doble matanza que terminó la entrada.

El inicio del juego se retrasó 35 minutos por lluvia.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 3-1, Yainer Díaz de 4-1, Jesús Sánchez de 1-0. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-1, Víctor Caratini de 1-0. El venezolano José Altuve de 4-0. El mexicano Ramón Urías de 3-1. El hondureño Mauricio Dubón de 2-0.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 4-2 con una empujada. El dominicano Pérez de 4-1 con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 2-0. El puertorriqueño Báez de 2-0.