Tigres remontan para vencer a Mellizos
Minneapolis.- Colt Keith anotó gracias a un elevado de sacrificio del venezolano Gleyber Torres en la undécima entrada y los Tigres de Detroit superaron un temprano déficit de tres carreras para vencer el jueves por la noche 4-3 a los Mellizos de Minnesota.

Riley Greene conectó su cuadragésimo octavo jonrón, liderando al equipo, para ayudar a Detroit a ganar por cuarta vez en cinco juegos y quinta en siete.

Comenzando en segunda base en la undécima entrada, Keith avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado del nicaraguense Erasmo Ramírez (0-1) y marcado con un elevado de sacrificio de Torres.

El dominicano Rafael Montero (1-1) consiguió los últimos cuatro outs para los Tigres.

El abridor de Detroit, Tarik Skubal, superó una tercera entrada inestable para completar siete entradas, permitiendo tres carreras. Solo tuvo tres ponches.

Por los Tigres, el boricua Javier Báez de 4-2 con una anotada.

