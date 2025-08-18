Madrid, España.- El técnico del Real Madrid Xabi Alonso elogió el lunes la madurez del juvenil argentino Franco Mastantuono y minimizó la elección del atacante de considerar a Lionel Messi, la ex estrella del acérrimo rival Barcelonal, como el mejor futbolista del mundo.

Mastantuono, de 18 años, firmó un contrato de seis años con el Madrid y dijo durante su presentación la semana pasada que considera a su compatriota Messi el mejor del mundo.

"Yo puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi", dijo Alonso. "Siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí”.

Messi mantuvo una pulseada durante años con Cristiano Ronaldo cuando el argentino militó con el Barcelona y Cristiano —también considerado por muchos como el mejor del mundo— jugaba para el Madrid. Ahora, Cristiano milita con el Al Nassr en Arabia Saudí, mientras que Messi lo hacer con el Inter Miami en Estados Unidos.

El Madrid ya había llegado a un acuerdo para fichar a Mastantuono, pero tuvo que esperar hasta que el ex de River Plate cumpliera 18 años. Según se informó, el club merengue pagó 45 millones de euros (52,5 millones de dólares) en la transferencia. Se trata de una venta récord para un club de Argentina.

“La primera vez que hable con él me sorprendió mucho su personalidad, tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid y desde que ha llegado se le nota esa madurez", señaló Alonso. "Va a integrarse muy rápido”.

Alonso añadió que Mastantuono “podría tener minutos” en el debut del Madrid en La Liga contra Osasuna el martes.

“Va a aportar calidad, energía. Es comprometido defensivamente, tiene buen impulso", resaltó Alonso. “En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero que luego tiene calidad... es combativo. Y luego tiene una pierna zurda espectacular. Tanto a balón parado como en el último pase, su definición es muy buena”.

"Es un jugador joven, pero muy precoz. Tenemos que acompañarlo, pero ya está a un muy buen nivel”, remarcó.