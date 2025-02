Thomas Detry se lleva su primera victoria de PGA Tour en el Phoenix Open

Foto: Associated Press

Scottsdale, Arizona.- Estar en la contienda siempre había acelerado a Thomas Detry. Su corazón se aceleraba y su mente se adelantaba en lugar de concentrarse en el momento.

Consciente de lo que estaba en juego, el belga tomó medidas para calmar sus nervios meditando y tomando un baño de hielo antes de cada una de sus dos últimas rondas en el bullicioso TPC Scottsdale. Esto le valió su primera victoria en el PGA Tour.

Tranquilo durante todo el día, Detry casi logra un hoyo en uno en el ruidoso hoyo 16 en una serie de cuatro birdies finales, anotando 65, seis bajo par, el domingo para ganar el Abierto de Phoenix por siete golpes.

“Hoy presté más atención”, dijo Detry. “Ayer por la mañana, en realidad me sentí bastante cómodo y seguí la misma rutina exacta, y realmente me sentí cómodo en el primer tee. Realmente no tenía nervios”.

Un año después de que las condiciones húmedas provocaran múltiples retrasos, un clima perfecto recibió a los jugadores en el abarrotado Campo del Estadio. Los aficionados también se comportaron lo mejor que pudieron — tanto como pueden en la parada más salvaje del PGA Tour — después de un torneo lleno de caos en 2024.

Detry aprovechó las condiciones ideales y navegó entre el ruido para entrar en la ronda final con una ventaja de cinco golpes. Scottie Scheffler, el número 1 del mundo; Jordan Spieth y Daniel Berger hicieron cargas, pero Detry lanzó a 16 pulgadas en el 16 para sellar su primera victoria en 68 inicios en el PGA Tour.

Detry añadió dos birdies más para terminar con 24 bajo par 260, convirtiéndose en el primer belga en ganar en el tour.