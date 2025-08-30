Texans buscan 3er título consecutivo del Sur de la AFC

Nashville.– Los Texans de Houston tienen la oportunidad de ganar un tercer título consecutivo de la División Sur de la Conferencia Americana (AFC) esta temporada con el quarterback C.J. Stroud y el entrenador DeMeco Ryans.

¿El reto?

Nadie ha ganado tres cetros consecutivos desde que Peyton Manning estaba en su mejor momento con los Colts de Indianápolis en los primeros años de esta división. Los Titans de Tennessee fueron los que más cerca estuvieron recientemente, pero se quedaron cortos en 2022.

“No estoy realmente seguro de cuál es el siguiente paso”, dijo el gerente general de Houston, Nick Caserio. “Quiero decir, tenemos un buen equipo de futbol americano, y hemos sido uno de los mejores ocho equipos de la liga en los últimos dos años. Así que nadie tiene idea de lo que sucederá después de eso.

Los Texans han avanzado a dos rondas divisionales consecutivas en las últimas dos postemporadas, perdiendo ambas, la más reciente contra Kansas City por 23-14 en enero. Caserio hizo una gran variedad de movimientos para ayudar a Stroud, y el entrenador DeMeco Ryans también cambió de coordinador ofensivo.

El ala cerrada de Houston, Dalton Schultz, dijo que sólo hay que hacer una cosa para superar la ronda divisional.

“Nunca es lo mismo que el año anterior, y siempre hay algún pequeño detalle que va a afectar a la liga o a tu equipo”, expresó Schultz.

Houston tuvo un récord de 10-7 en 2024. Los Colts terminaron 8-9 y los demás trabajaron afanosamente para tratar de alcanzarlos.

Indianápolis cambió de quarterback titular. Jacksonville contrató a un nuevo entrenador en jefe y gerente general antes de ascender en el draft para seleccionar al ganador del Trofeo Heisman, Travis Hunter. Tennessee tiene al número uno del reclutamiento Cam Ward, comenzando como mariscal de campo después de despedir y contratar a un nuevo gerente general.

“La NFL es una liga de año a año y siento que esto es lo mejor para los Colts en 2025", comentó el entrenador de Indianápolis, Shane Steichen.

El desafío de los Texans

Houston tiene que proteger mejor a Stroud. Sólo Caleb Williams de Chicago fue capturado más veces que el Novato Ofensivo del Año de la NFL de 2024.

Con los golpes, la producción de Stroud disminuyó. Fue capturado 52 veces y sus intercepciones se duplicaron a 12 desde su temporada de novato.

Pese a ello, Stroud lanzó para 3.727 yardas y 20 touchdowns. Ryans despidió a Bobby Slowik y contrató a Nick Caley como coordinador ofensivo.

“Viene de un estilo diferente al que estoy acostumbrado, al menos en la NFL”, dijo Stroud sobre Caley. “Así que es genial aprender algo nuevo y agregar más herramientas a mi caja”.

Caserio intercambió al tackle izquierdo Laremy Tunsil, cinco veces Pro Bowl, con destino a Washington durante el descanso para liberar espacio en el tope salarial y firmar a jugadores más jóvenes. Se espera que los Texans comiencen con un novato en el puesto de tackle izquierdo, la selección de segunda ronda Aireontae Ersery. Tytus Howard sería el tackle derecho, puesto donde comenzó 16 partidos la temporada pasada.

Houston también adquirió a Christian Kirk, firmó a Justin Watson y seleccionó a un par de receptores de Iowa State para proporcionar variantes detrás de Nico Collins después de dejar que Stefon Diggs se fue en la agencia libre. Caserio también envió al receptor abierto John Metchie a Filadelfia por el ala cerrada Harrison Bryant el 17 de agosto.

Hola Danny Dimes

Indianápolis no avanzó a los playoffs en las últimas cuatro temporadas, y una quinta consecutiva podría costarle el trabajo a Steichen y al gerente general Chris Ballard, ahora que las hijas del fallecido Jim Irsay dirigen la franquicia.

Optar por Daniel Jones significa que la franquicia que pasó dos décadas con Manning y Andrew Luck como mariscales de campo tendrá otro titular en el día de apertura. Desde 2017, solo Anthony Richardson comenzó temporadas consecutivas.

Sin embargo, la cuarta selección general en 2023 no pudo mantenerse saludable ni ayudar lo suficiente a Jonathan Taylor, quien corrió para 1.431 yardas y 11 touchdowns mientras Richardson completó apenas el 47.7 por ciento de sus pases, la tasa más baja de cualquier titular habitual en la NFL.

Steichen dijo que Richardson, de 23 años, fue arrojado al fuego. El entrenador de los Colts no está listo para hablar sobre el futuro de Jones.

“Veamos cómo va la temporada”, comentó Steichen.

Movimiento juvenil de Jacksonville

La mayor renovación se produjo en Jacksonville, que despidió a Doug Pederson —un entrenador ganador del Super Bowl— y al gerente general Trent Baalke. Los Jaguars contrataron a Liam Coen como entrenador en jefe y a James Gladstone, de 34 años, como su nuevo gerente general.

Están tratando de arreglar un equipo que tuvo un récord de 3-10 en encuentros decididos por una sola anotación en 2024. La franquicia perdió 18 de sus últimos 23 compromisos.

En su primer trabajo como entrenador en jefe, Coen, de 39 años, tiene a un par de colaboradores novatos: el coordinador ofensivo Grant Udinski y el coordinador defensivo Anthony Campanile. Como el responsable de la ofensiva en Tampa Bay, Coen se convirtió en el primer coordinador de la NFL en al menos 25 años en ayudar a un equipo a promediar más de 28 puntos por partido.

Tiene a Trevor Lawrence, la selección número uno en el draft de 2021, quien se vio limitado por lesiones a 10 juegos en 2024. El receptor abierto Brian Thomas ahora puede recibir ayuda de Hunter, incluso si el novato también jugará algo de defensa.

Tiempo de Tennessee

Brian Callahan también fue entrenador en jefe por primera vez hace un año con los Titans. Trajo a un exestratega de la NFL, Mike McCoy, para esta temporada, entre otros cambios para aplicar las lecciones aprendidas.

Mike Borgonzi fue contratado como gerente general cuando la gran ola de gastos de Ran Carthon no dio resultado. Los Titans han abrazado su reconstrucción incluso si agregaron a los receptores veteranos Tyler Lockett y Van Jefferson junto con el tackle izquierdo Dan Moore Jr. y el guardia derecho Kevin Zeitler.

Orden previsto en que concluirán en la división:

Houston, Indianápolis, Tennessee, Jacksonville.