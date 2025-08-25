Teme Italia perder sede la Euro 2032 por estadios obsoletos

Roma, Italia.- Un jefe de fútbol en Italia dice que teme que el país pueda ser despojado de los derechos de ser sede del Campeonato Europeo en 2032 si no se toma una medida inmediata para actualizar los estadios.

Italia y Turquía organizarán el torneo en siete años, pero mientras Turquía tiene arenas e infraestructura casi completamente listas después de un masivo proyecto de construcción nacional en las últimas dos décadas, Italia no tiene 10 estadios listos o en planificación para albergar un torneo de 24 equipos y 51 partidos.

La situación fue calificada como "una vergüenza" por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en mayo, añadiendo que Italia tenía "de lejos la peor infraestructura" de las naciones más grandes de Europa.

Sus palabras hicieron sonar las alarmas, según Ezio Simonelli, el presidente del organismo rector de la liga italiana.

"Estoy realmente preocupado por la Euro 2032", dijo Simonelli en una entrevista con la radio estatal italiana.

"¿Está en riesgo la candidatura? Espero que sea solo mi preocupación, pero cuando el presidente de la UEFA dice que nuestros estadios están en estado comatoso y la Eurocopa es en seis años, corremos el riesgo de no causar una muy buena impresión a nivel internacional.

"Es una vergüenza, sin embargo, que, más allá de Údine, Bérgamo y Turín, el resto de nuestros estadios estén en estado comatoso. Ceferin ha criticado fuertemente los estadios italianos y estoy de acuerdo con él".

Italia necesita construir y renovar un inventario envejecido de estadios, pero los proyectos de construcción en el país, como reemplazar el icónico San Siro en Milán y el Stadio Olimpico en Roma, pueden ser burocráticos y lentos.

"Estamos detrás de todos los demás países", dijo Simonelli. "En los últimos 18 años solo hemos inaugurado seis estadios, de los cuales solo tres están en la Serie A. En el resto de Europa, 226.

"Estoy muy preocupado. Estamos presionando al gobierno para agilizar el procedimiento y así silenciar a los famosos 'comités del no', que en Italia nunca logran nada, y a las autoridades que se supone deben proteger el patrimonio cultural".

Udinese, Juventus y Atalanta son los únicos clubes de la Serie A que tienen estadios nuevos o recientemente renovados. Ellos, crucialmente, son propietarios de sus terrenos, mientras que muchas arenas en Italia son de propiedad municipal.

El problema con San Siro destaca los problemas que enfrentan los clubes. Inter de Milán y AC Milan revelaron planes para construir un nuevo estadio en el sitio en 2019, pero los retrasos y la burocracia hicieron que ambos clubes buscaran, y encontraran, terrenos para construir nuevos estadios en la ciudad.

Sin embargo, en otro giro completo, los clubes parecen estar listos para comprar el San Siro y el terreno al ayuntamiento de Milán después de todo. Pero incluso mientras este proceso avanza lentamente, todavía hay debate sobre el destino del San Siro original.

San Siro fue construido en 1925 y tiene la mayor capacidad en Italia con 80.000. Albergará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

"No entiendo qué tipo de protección debería haber para un estadio como San Siro", dijo Simonelli. "Tiene cien años, fue reconstruido en 1955 y hay debate sobre si fue inaugurado antes o después de noviembre. Estas son cosas absurdas.

"Es un estadio que ya no es funcional para jugar al fútbol y recibir a la gente con dignidad. Solo necesitas ir a los baños de San Siro para darte cuenta de esto. Se necesita reconstruir un nuevo estadio, punto final, poniendo fin a todas estas diatribas sin sentido."