Team USA borra a Brasil en la AmeriCup y se clasifica al Mundial de la FIBA

Ciudad Juárez.- El Team USA Sub-16 se convirtió en la primera selección clasificada al Mundial Sub-17 de la FIBA después de avanzar a las semifinales de la AmeriCup Sub-16 en esta fronteriza Ciudad Juárez tras aplastar de manera categórica al combinado brasileño por marcador de 129 a 50

Esto mismo en una exhibición de poderío defensivo desde el primer segundo de compromiso. Fue tal la magnitud del dominio americano que el medio tiempo mandó a las dos quintetas al descanso con parcial de 80 (Sí, ocho-cero, 80) a 26. Llovieron balones y ser perforaron las redes de los cestos: alley oops, bandejas, clavadas y todo lo demás. El repertorio habitual que han mostrado toda la semana los comandados de Scott Fitch.

Otra vez echando mano de su segunda unidad, Nasir Anderson se colgó el honor de ser el máximo anotador por las barras y las estrellas con 19 puntos, aprovechando para mandarse hacer el doble-doble con una decena de rebotes.

Con todo y la derrota, a Brasil no se le puede criticar de no trabajar. No le huyeron al contacto, no les pesaban los tapones. Se intentaba sin pena, sin vergüenza y con la libertad de un equipo que, no por verse superado dejó de jugar al estilo de los sudamericanos.

Entre lo más destacado de la valiente Brasil estuvo el de menor estatura en todo el grupo: Lucas Moro. La camiseta número 6 hizo 14 puntos y repartió un par de asistencias.

Con el boleto al Mundial, el cuadro del águila calva espera rival para mañana. Este tendrá que salir del encontronazo entre Argentina y Puerto Rico.