Suspenden juego entre Lions y Falcons por escalofriante lesión

Atlanta.- El safety de Detroit Morice Norris fue atendido durante unos 20 minutos y sacado del campo en una ambulancia durante el partido de pretemporada de los Lions el viernes por la noche contra Atlanta, y el juego terminó con 6:31 por jugarse después de que los jugadores dejaron correr el reloj.

Norris se lesionó a 14:50 del final al intentar tacklear a Nathan Carter.

Al reanudarse el juego, el mariscal de campo de los Falcons, Emory Jones, realizó un saque y luego retuvo el balón mientras los jugadores de ambos equipos se mantenían en la línea de golpeo y el reloj seguía corriendo. Finalmente, con 6:31 por jugar, un árbitro anunció la suspensión del partido "por orden de Nueva York".

Los Leones iban arriba 17-10 cuando se detuvo el juego.