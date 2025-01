Suspenden de nuevo a Jimmy Buttler

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Miami, Florida.- Jimmy Butler regresó de otra suspensión. De nuevo.

Y luego Butler fue suspendido por el Heat de Miami. De nuevo.

Butler ha sido suspendido por tercera vez este mes por el Heat, comenzando básicamente justo cuando la segunda estaba terminando. El equipo dijo el lunes que Butler abandonó el entrenamiento matutino, antes del juego contra el Magic de Orlando. Se espera que se pierda al menos cinco partidos.

Butler apenas había vuelto de su segunda suspensión el lunes antes de ser vetado por tercera vez, después de que algo aparentemente salió mal durante el entrenamiento.

El alero se perdió los últimos dos encuentros de Miami tras perderse el vuelo del equipo a Milwaukee la semana pasada.

Butler se ha perdido 14 de los últimos 19 duelos de Miami incluyendo nueve de los últimos 12 debido a las suspensiones — los primeros siete se debieron a conducta que el equipo consideró perjudicial, seguida por la suspensión de dos juegos.

El papel de Butler en adelante estaba en duda incluso antes de que se anunciara la última suspensión el lunes. Butler no ha sido suplente en un juego desde el 27 de enero de 2017 —hace exactamente ocho años, irónicamente, en un partido contra Miami, cuando él y su entonces compañero de equipo en Chicago, Dwyane Wade, criticaron cómo estaban jugando los Bulls.

Incluyendo los playoffs, Butler ha sido titular en cada una de sus últimas 560 apariciones.

“Ahora parece algo normal en este punto”, dijo el escolta del Heat Tyler Herro, el lunes por la mañana en el entrenamiento cuando se le preguntó qué se siente tener a Butler disponible nuevamente después de una suspensión. “Es lo que es, pero nada está garantizado. Solo tenemos que estar listos para jugar con las cartas que nos toquen esta noche. Tenemos que estar listos para ir”.

Butler pidió ser traspasado a otro equipo y aunque Miami quiere complacerlo, transferir a Butler y sus 48,8 millones de dólares esta campaña probablemente será más complicado de lo que habría sido en temporadas pasadas, en gran parte debido a los controles de la liga —niveles salariales instalados como parte del nuevo acuerdo colectivo que restringen las formas en que los equipos de mayores gastos pueden hacer ciertos movimientos.

Ha sido una saga que lleva casi dos meses y parece que llegará a un punto crítico en la próxima semana y media. La fecha límite de traspasos de la NBA es el 6 de febrero, lo que significa que el lunes podría haber sido una de las últimas veces que Butler juegue en casa en Miami.

El Heat recibirá el próximo miércoles a Cleveland. Después de eso, viajaban para enfrentar San Antonio, Chicago, Filadelfia y Brooklyn — ese juego contra los Nets se disputa el 7 de febrero, un día después de la fecha límite.

Butler está molesto con el equipo debido a que el verano pasado era elegible para una extensión de dos años y 113 millones de dólares, el Heat no le ofreció un nuevo acuerdo. El presidente del Heat, Pat Riley, dijo después de la última temporada que el equipo tenía reservas sobre tal acuerdo ya que Butler se ha perdido aproximadamente uno de cada cuatro juegos de Miami desde que se unió al equipo.

Butler comenzó la temporada diciendo que no estaba molesto porque la extensión no se concretara. Parece que esa postura cambió en las últimas semanas, y el equipo anunció a principios de este mes que Butler pidió un traspaso — algo que no puede hacer públicamente por regla de la liga.