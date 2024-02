Suspenden a Garoppolo por violar políticas de drogas para mejorar el rendimiento

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nevada.– El suplente de los Raiders de Las Vegas Jimmy Garoppolo fue suspendido el viernes por la NFL para los dos primeros encuentros de la temporada por violar las políticas de drogas para mejorar el rendimiento de la liga y la Asociación de Jugadores.

ESPN reportó que se espera que los Raiders den de baja a Garoppolo el próximo mes antes de que tengan que pagarle el bono de 11.25 millones de dólares.

Los días de Garoppolo con Las Vegas al parecer llegaron a su fin a la mitad de la temporada cuando el entrenador interino Antonio Pierce lo reemplazó con el novato Aidan O'Connell por el resto de la campaña. Pierce se convirtió en el entrenador de tiempo completo el mes pasado y los Raiders contrataron a Tom Telesco como gerente general.

Los Raiders firmaron a Garoppolo en el receso de temporada pasado por tres años y 72.75 millones de dólares cuando el entonces entrenador Josh McDaniels y el gerente general Dave Ziegler estaban a cargo. Anteriormente fue el quarterback de los 49ers de San Francisco, equipo con el que disputó el Super Bowl y dos juegos de campeonato de la NFC.

Pero Garoppolo lanzó siete pases de anotación y nueve intercepciones esta campaña para dejarle el camino abierto a O'Connell.

Tras la temporada Garoppolo dijo que esperaba poder volver a jugar en algún lugar.

“Estoy abierto”, aseguró Garoppolo en ese momento. “Muchas cosas están fuera de mi control. He estado en situaciones similares, como jugador, tienes que aguantar. Sin importar qué suceda, creo que todo pasa por una razón. Tienes que sacar lo mejor de cada situación”.

Los Raiders aún tienen que tomar decisiones importantes en la posición.

O'Connell podría mantener su papel tras terminar con marca de 5-4 con Pierce o Las Vegas podría buscar a otro QB en la agencia libre, con un canje o el Draft.

“No he tenido muchos años en los que no he sido el titular indiscutible, entonces estoy habituado a pelear”, reconoció O'Connell el 25 de enero. “Tuve que pelear para conseguir el lugar en el que estoy. Creo también que estaría bien tener pelea en esta liga. Es la NFL. Es lo mejor de lo mejor, entonces es mi trabajo intentar mantener mi trabajo”.