Foto: Associated Press

2/2 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/2 Foto: Associated Press

Nueva York.- Después de una fase de grupos jugada frente a más de uno millón de asientos vacíos, el Mundial de Clubes avanza a las rondas eliminatorias que pronto podrían parecerse a un clon de la Liga de Campeones.

Nueve equipos que avanzaron a los octavos de final son de Europa, junto con cuatro de Brasil y uno de la MLS, México y Arabia Saudí.

Aproximadamente el 56,7% de la capacidad pública listada se llenó para los 48 partidos de la fase de grupos, que incluyeron multitudes de 3 mil 412 aficionados y 6 mil 730 en Orlando, Florida; 5 mil 282 y 8 mil 239 en Cincinnati. La FIFA no proporcionó capacidades específicas para el torneo a pesar de las repetidas solicitudes de The Associated Press.

La asistencia total anunciada fue de 1.67 millones de un total de 2.95 millones de capacidad, un promedio de 34.759 millones.

Solo el 44,9 por ciento se llenó en cinco partidos en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el sitio de la final de la Copa del Mundo del próximo año, y el 50% en el Rose Bowl en Pasadena, California, donde se jugó el partido de campeonato de 1994.

Entre las otras sedes para el Mundial de 2026, en Miami Gardens, Florida se llenó el 81,8% de la capacidad; el 61,6% en Filadelfia, el 52% en Seattle y el 44,3% en Atlanta.

El portavoz de la FIFA, Bryan Swanson, no respondió a una solicitud para que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, discutiera el torneo y la asistencia. La FIFA emitió un comunicado que decía: "El apetito por el torneo habla por sí mismo: los aficionados de 168 países ya han comprado entradas... una clara señal de anticipación y alcance global".