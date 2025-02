Sufren Bravas dura derrota ante Pachuca

Ciudad Juárez.– Bravas de Juárez cayó 6-1 ante Pachuca en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Las Tuzas tomaron la ventaja desde el minuto tres con un gol de Charlyn Corral y ampliaron el marcador rápidamente.

Bravas respondió al minuto cinco, Jasmine Casarez desbordó por la banda y envió un centro a Miah Zuazua, quien no logró rematar.



El equipo de Ciudad Juárez continuó generando oportunidades. Al minuto 14, un balón al espacio buscó a Day, quien no consiguió ganarlo, pero su presión provocó un error en la defensa de Pachuca. El balón quedó suelto para Miah Zuazua, quien disparó y el balón pasó por debajo de las piernas de la portera de Pachuca, pero esta logró detenerlo antes de que cruzara la línea de gol.



Pachuca aumentó su ventaja al minuto 22, tras un saque de banda, marcando el segundo gol. Al minuto 28, Charlyn Corral anotó el tercer gol del partido.

Al minuto 37, Delgadillo amplió la ventaja para Pachuca, dejando el marcador 4-0 al final de la primera mitad.



Bravas generó algunas jugadas ofensivas, pero no logró concretar en la portería rival y se fue al descanso con desventaja en el marcador.



En el segundo tiempo, al minuto 55, Charlyn Corral marcó su tercer gol de la noche, aumentando la ventaja para las Tuzas. Al minuto 64, un tiro de esquina a favor de Pachuca terminó en el sexto gol del equipo local.



Bravas logró descontar al minuto 73. Tras una circulación, Gabriela Anchondo filtró un pase para Aurelie Kaci, quien jugó por fuera para Karime Abud. Esta última superó a su defensora y envió un balón al primer palo que Annia remató para anotar el gol del equipo visitante.



El partido finalizó con un marcador de 6-1 a favor de Pachuca. Con este resultado, Bravas se mantiene con 17 puntos.

Bravas, que sigue con 17 puntos, se enfrentará a Mazatlán el próximo domingo en casa.