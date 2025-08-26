'Suelta' Jonas Vingegaard liderato en la Vuelta a España

Voiroon, Francia.- Jonas Vingegaard cedió el liderato general de la Vuelta a España el martes tal como se creía que sucedería tras la cuarta etapa, cuando la carrera dejó Italia y cruzó la frontera a Francia.

El ciclista británico Ben Turner ganó la etapa en un sprint final, logrando su primera victoria en una Gran Vuelta, mientras que el ciclista francés David Gaudu reemplazó a Vingegaard con el maillot rojo.

Gaudu y Vingegaard están empatados en tiempo, pero Gaudu se colocó en la cima basado en el desempate entre los dos ciclistas, determinado al sumar todos los resultados de las etapas desde el inicio.

Gaudu necesitaba terminar ocho lugares por delante de Vingegaard el martes y cruzó en el puesto 25, mientras que Vingegaard, dos veces campeón del Tour de Francia, fue 42mo.

"Voy a hacer lo que suelo hacer en este tipo de etapas. No voy a arriesgar nada", dijo Vingegaard antes de la etapa.

Gaudu, quien ganó la tercera etapa, se puso el maillot rojo en suelo francés.

Giulio Ciccone se mantuvo tercero en la clasificación general, a ocho segundos de distancia.

Turner fue una incorporación tardía al equipo Ineos Grenadiers después de algunos resultados recientes impresionantes. Pero su cadena se salió durante el primer sprint de la carrera.

"Fue una semana loca", afirmó Turner.

La ruta de 206 kilómetros (128 millas) de Susa a Voiron comenzó con una serie de ascensos antes de un final más llano.

La carrera regresa a España para la quinta etapa del miércoles con una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros (15 millas) en Figueres. El equipo Visma-Lease a Bike de Vingegaard es uno de los favoritos para ganar la contrarreloj por equipos, lo que le permitiría recuperar el maillot rojo.