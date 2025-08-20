Suben Piratas a Bubba Chandler, prospecto número uno de todo el beisbol

Pittsburgh, Pensilvania.- El principal prospecto de pitcheo del béisbol fue llamado a las Grandes Ligas.

Los Piratas de Pittsburgh decidieron promover a Bubba Chandler, lanzador derecho de 22 años, antes de su juego contra los Rockies de Colorado el viernes, según informó una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press el miércoles. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el movimiento en la lista aún no era oficial.

Chandler se unirá a un cuerpo de lanzadores que ya incluye al Novato del Año de la Liga Nacional 2024, Paul Skenes.

La persona le dijo a AP que Chandler trabajará inicialmente en un rol de "bulk" en el bullpen. Chandler tuvo un buen comienzo en Triple-A este año, pero ha tropezado últimamente y actualmente tiene un récord de 5-6 con una efectividad de 4.05 en 100 entradas lanzadas este año para Indianápolis.

Los Piratas han sido cuidadosos con la carga de trabajo de Chandler desde que se dedicó a lanzar a tiempo completo antes de la temporada 2023, después de haber sido proyectado como un jugador de dos vías cuando fue seleccionado en el draft de 2021. Chandler jugó como campocorto y bateador designado al inicio de su carrera en las ligas menores, pero tuvo dificultades en el plato, bateando solo .184 con Greensboro de Clase-A en 2022.

Cuando se le preguntó en febrero si extrañaba batear, Chandler bromeó diciendo que aprendió en las menores que, para ser un jugador de posición, es un lanzador bastante bueno.

Y potencialmente uno muy bueno. Sin embargo, Pittsburgh ha sido cauteloso en el desarrollo de Chandler. Lanzó 106 entradas en 2023 y 119 entradas la temporada pasada.

Chandler tuvo un comienzo espectacular en Triple-A esta primavera, registrando una efectividad de 1 .33 en abril y una efectividad de 2.54 en mayo. Sin embargo, el gerente general de los Piratas, Ben Cherington, había sido reacio a promover a Chandler, citando su relativa inexperiencia en comparación con Skenes, quien tuvo una destacada carrera en LSU antes de que los Piratas lo llamaran en mayo de 2024.

La efectividad de Chandler ha disminuido últimamente. Tuvo un récord de 0-2 con una efectividad de 7.50 en tres aperturas este mes para Indianápolis.

Sin embargo, con Pittsburgh encaminándose a un último lugar en la División Central de la Liga Nacional, Chandler tendrá una audición extendida en las mayores mientras el club apunta hacia 2026.

La parte superior de la rotación de los Piratas para el próximo año parece estar definida con Skenes y Mitch Keller. Los otros tres lugares son una incógnita en este momento, con Jared Jones (quien se ha perdido toda la temporada después de someterse a una cirugía Tommy John), Braxton Ashcraft, Mike Burrows y Johan Oviedo (quien hizo su segunda apertura el miércoles después de someterse a su propia cirugía Tommy John a finales de 2023), todos en la mezcla.

Chandler puede unirse a ellos con una actuación sólida, con el club probablemente buscando oportunidades para ponerlo en situaciones de baja presión. De esa manera, tenerlo disponible para una serie de fin de semana contra Colorado, el peor equipo de la MLB, tiene sentido.