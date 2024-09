Sinner aumenta ventaja como número 1 del mundo del tenis

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Jannik Sinner duplicó este lunes su ventaja como número uno de la ATP, la plaza donde ha estado desde junio, un día después de derrotar 6-3, 6-4, 7-5 a Taylor Fritz para coronarse campeón del Abierto de Estados Unidos y la campeona femenina Aryna Sabalenka permaneció en el segundo lugar por detrás de Iga Swiatek.

“No me voy a enfocar en el ranking, para ser honesta. No me pondré a revisar dónde quedaré tras el torneo”, comentó Sabalenka tras vencer 7-5, 7-5 a Jessica Pegula en la final el sábado. “Me enfoco en lo mío y tengo claro que si puedo desplegar mi mejor tenis en cada torneo ... entonces volveré a ser la número uno del mundo otra vez”.

Sabalenka desplazó brevemente a Swiatek, quien perdió ante Pegula en los cuartos de final del US Open, tras sucumbir ante Coco Gauff en la final de Flushing Meadows el año pasado. La bielorrusa fue la única que conquistó más de un título de Grand Slam este año; se consagró en el Abierto de Australia en enero.

Fritz, por su parte, regresó al Top 10 de la ATP como el séptimo. Pegula saltó al tercer puesto en el escalafón de la WTA y Emma Navarro, semifinalista del US Open, alcanzó su mejor ranking al quedar en el octavo peldaño.

Los dos campeones de la edición del año pasado en Nueva York retrocedieron: Gauff cayó del tercer al sexto lugar tras perder en los octavos de final ante Navarro, y Novak Djokovic bajó del segundo al cuarto luego de sucumbir en la tercera ronda contra Alexei Popyrin.

Alexander Zverev quedó como el nuevo número dos del mundo, seguido por Carlos Alcaraz. Daniil Medvedev permaneció como quinto y Andrey Rublev igual en el sexto por delante de Fritz, quien escaló cinco peldaños tras convertirse en el primer hombre estadounidense en disputar la final de un grande en 15 años.

Jack Draper, un británico de 22 años, avanzó del 25to lugar al 20mo — el mejor ranking de su carrera — tras alcanzar su primera semifinal en un Slam.

Detrás de Swiatek, Sabalenka y Pegula, quien escaló tres puestos para igualar su mejor ranking, la cuarta Elena Rybakina y la quinta Jasmine Paolini mantuvieron sus posiciones.

La campeona olímpica china Zheng Qinwen sigue en el séptimo lugar, con Navarro por detrás tras saltar del 13er puesto gracias a su mejor actuación en una de las cuatro grandes citas del tenis.