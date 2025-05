¿Siguen? Insiste McLaren en 'dejar competir' a Norris y Piastri

Foto: Associated Press

Miami, Florida.- Apenas van cinco carreras en la temporada de la Fórmula Uno y ya hay una emocionante batalla por el campeonato con implicaciones internas en la organización.

Oscar Piastri demostró agresivamente que no se quedará detrás de Landon Norris, su compañero de equipo, permitiendo que éste se convierta en el piloto número uno designado en McLaren. El australiano lo hizo ganando tres de las primeras cinco carreras de esta temporada para tomar el liderato en la clasificación de pilotos.

Norris, quien llegó a ser señalado como un futuro campeón de McLaren, se encuentra a diez puntos de Piastri con una victoria en la temporada. Cuando la F1 se traslada a Estados Unidos para el Gran Premio de Miami el domingo, el jefe de McLaren Zak Brown,insistió en que no habrá problemas internos con esta lucha por el campeonato y, por ahora, dejará que se desarrolle de manera natural.

"Déjenlos correr", prometió Brown a The Associated Press. No designará un número uno ni emitirá órdenes de equipo hasta que llegue un momento en el que uno de los pilotos se haya separado claramente en la puja por el título.

"Solo tomaremos esa decisión si se vuelve claro, como sucedió el año pasado en cierto punto", dijo Brown. "Hasta entonces, recibirán el mismo trato. Puede haber ocasiones en las que uno tenga una mejora que el otro aún no tiene, pero ese es el alcance de la situación en este momento. Queremos dejarlos correr".

Norris consiguió su primera victoria en Miami el año pasado cuando rompió la racha de dos victorias consecutivas de Max Verstappen en el gran premio realizado alrededor del Hard Rock Stadium. Norris, promocionado como la gran esperanza de McLaren, había adquirido el apodo despectivo de "Lando No Wins" cuando llegó a Miami, donde rápidamente se deshizo de la etiqueta y tuvo una ruidosa celebración de victoria en South Beach.

"Envidio un poco a Lando por conseguir su primera victoria aquí, porque estoy seguro de que la noche del domingo fue definitivamente genial", dijo el rival Pierre Gasly. "Es una de esas carreras en las que quieres que el domingo salga bien para tener una buena razón para celebrar el domingo por la noche".