Málaga, España.- Roger Federer se despidió de Rafael Nadal con una emotiva carta en la que expresó que su amigo y oponente le hizo disfrutar del tenis “aún más” durante una rivalidad que abarcó 40 partidos a lo largo de 15 años.

En el mensaje difundido en redes sociales el martes, horas antes del inicio de la fase final de la Copa Davis, el último torneo de Nadal antes de retirarse, Federer comenzó su mensaje con la palabra “Vamos” y expresó: “Mientras te preparas para graduarte del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de quizás emocionarme”.

“Empecemos por lo obvio: me ganaste — mucho. Más de lo que yo logré ganarte. Me desafiaste de maneras que nadie más pudo”, dijo Federer. “En arcilla, se sentía que estaba entrando al patio de tu casa, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para defenderme"

"Me hiciste reimaginar mi juego — incluso llegando a cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperanzado a cualquier ventaja”, añadió.

Federer, ahora de 43 años, se había establecido en el número 1 del ranking cuando Nadal, ahora de 38, irrumpió. El astro suizo comenzó su carrera con una marca de 7-0 en finales de Grand Slam antes de sufrir su primera derrota en esa instancia contra Nadal en la final del Abierto de Francia de 2006, la primera de sus tres finales consecutivas en París — todas con el mismo resultado.

Nadal también derrotó a Federer en la final de Wimbledon de 2008, impidiendo el intento por conquistar un sexto campeonato consecutivo en el All England Club.

En total, Nadal dominó 26-14 el historial directo, incluyendo 10-4 en torneos de Grand Slam y 6-3 en finales de Grand Slam.

Aún así, Federer le dijo a Nadal en su publicación, refiriéndose a él por el apodo Rafa: “Me hiciste disfrutar del juego aún más”.

Juntos conformaron el “Big Three” (Los Tres Grandes) del tenis masculino junto con Novak Djokovic, quien todavía está activo a los 37 años y es el dueño del récord de los hombres con sus 24 títulos en las grandes citas. Nadal es el escolta en la lista con 22, seguido por Federer con 20.

”¡Qué increíble carrera has tenido!”, publicó Federer. “Incluyendo 14 Abiertos de Francia — ¡histórico! Hiciste a España orgullosa... hiciste a todo el mundo del tenis orgulloso”.

Cuando Federer dejó el deporte jugando un partido de dobles en la Copa Laver en septiembre de 2022, su compañero fue Nadal. Los dos se sentaron uno al lado del otro después, llorando.

“Significó todo para mí que estuvieras allí a mi lado — no como mi rival sino como mi compañero de dobles”, escribió Federer el martes. “Compartir la cancha contigo esa noche, y compartir esas lágrimas, será para siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera”.

El equipo español de Nadal enfrentaba a Holanda en los cuartos de final de la Copa Davis el martes. Ni Nadal ni el capitán de España David Ferrer dijeron el lunes si Nadal jugará en individuales o dobles, ambos — o ninguno.

“Rafa, sé que estás concentrado en el último tramo de tu épica carrera. Hablaremos cuando haya terminado”, escribió Federer. “Quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está echando porras, y lo seguirá haciendo con igual entusiasmo por todo lo que hagas después de tu carrera”.