Siempre quisimos jugar el partido: Efraín Juárez tras ganarle a Bravos

Ciudad Juárez.- En el marco de un partido lleno de incidentes y de sus propias protestas, Efraín Juárez, director técnico de los Pumas de la UNAM, señaló que su cuadro siempre tuvo la intención de disputar el encuentro de Play-In en esta frontera.

Esto mismo pese a detener el arranque del compromiso originalmente previsto para las 5:00 de la tarde en un par de ocasiones argumentando falta de visibilidad. Todo lo anterior a la par de protagonizar discusiones con la directiva de los Bravos, los oficiales de la Liga MX y hasta la Dirección de Protección Civil Municipal. De acuerdo con el exjugador, únicamente se buscó cuidar la integridad de sus comandados.

“No me corresponde a mi decir si las condiciones para jugar eran adecuadas o no. La verdad es que nosotros siempre quisimos jugar. Obviamente teníamos que cuidar la integridad de los futbolistas, yo entiendo que a lo mejor Juárez está más acostumbrado a eso, eso es una realidad, pero nosotros no. Era incomodo y a nosotros nos correspondía cuidar la integridad del jugador”, expresó el estratega.

Asimismo, quien también vistiera los colores del Celtic de Glasgow, dijo ver a su cuadro como justo merecedor del pase al segundo partido del repechaje y señaló no haber dejado que Juárez hiciera nada de peligro pese a tener un hombre de más durante casi una hora de partido.

"El (Álex Padilla) tiene mi confianza, no necesita nada más. Y no fue Álex nada más, fue todo el equipo completo. Se fajaron y no dejaron que nos hicieran nada con un hombre menos. Por el centro no nos hicieron nada. El mejor hombre fue el equipo y me parece que somos merecedores de pasar a la siguiente ronda.", añadió.

Será el próximo fin de semana cuando los universitarios se topen con el perdedor del otro lado de la llave del Play-In, es decir, los Rayados de Monterrey en el último escalón antes de llegar a la Liguilla. El día y el horario para las hostilidades está por definirse.