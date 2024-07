Siboldi rompe el silencio: Acusa a Tigres de dañar su imagen

Ciudad de México.- El entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi publicó el lunes un comunicado en el que dio su versión sobre su despido del Club Tigres y aseguró que los directivos crearon una falsa versión que dañó su imagen y la de su equipo.

Siboldi dijo que fue falsa la acusación de que él y su cuerpo técnico hayan vendido información a Rayados en los cuartos de final del Clausura 2024, ronda en la que fueron eliminados. Agregó que esa versión fue filtrada a la prensa por la propia directiva

El técnico señaló a Mauricio Culebro, presidente deportivo de Tigres, y Mauricio Doehner, directivo de Cemex, por crear la falsa versión que indica que el auxiliar Miguel Fuentes fue quien traicionó al equipo con dar información al rival.

“Se incorporaron los Sres. Mauricio Culebro y Mauricio Doehner. Culebro y Doehner me llevan a mí a otra sala de juntas y Miguel Fuentes se quedó con otras personas. Estando ya solo con Mauricio Culebro y Mauricio Doehner, este último me dice y cito: ‘Nos traicionaron’, y al ver mi reacción desorientada y que no entendía nada, me comenta que Miguel Fuentes nos traicionó”, dice el comunicado.

El entonces entrenador de Tigres revela que le pidió a la directiva poder ver las pruebas que tenían en contra de su auxiliar técnico, pero lo único que le mostraron fueron un par de mensaje de Miguel Fuentes, de los cuales duda que sean realidad por la calidad de las imágenes.

Debido a la forma en que ocurrió su despido tuvo que recurrir a instancias legales para poder resolver este problema, pero hasta el momento no ha existido respuesta de los abogados de Tigres.