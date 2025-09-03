Shohei Ohtani no abrirá contra los Piratas por enfermedad

Pittsburgh- Los Dodgers de Los Ángeles retiraron a Shohei Ohtani de su apertura programada contra los Piratas de Pittsburgh el miércoles como precaución después de que la superestrella se quejara de no sentirse bien.

Aunque Ohtani seguirá siendo el primer bate y actuará como bateador designado, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, pensó que pedirle a Ohtani que hiciera su duodécima apertura de la temporada como lanzador sería pedir demasiado. Emmett Sheehan (5-dos, 3.56 ERA) comenzará en su lugar para Los Ángeles.

Roberts dijo que Ohtani estaba "indispuesto" el martes y "no se sentía bien" durante una sesión de lanzamientos programada. Aunque permaneció en la alineación y se fue de 3-5, incluyendo su jonrón número 100 con los Dodgers, Roberts quiso darle a Ohtani algo de tiempo para recuperarse antes de pedirle que lanzara.

"Cuando estés enfermo y potencialmente deshidratado, el esfuerzo de lanzar en un juego no valía la pena", expresó Roberts.

Roberts agregó que la esperanza es que Ohtani, quien tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 4.18 esta temporada en su regreso al montículo después de someterse a una cirugía Tommy John, pueda lanzar este fin de semana cuando Los Ángeles visite Baltimore. Roberts dijo que Ohtani está lidiando con una tos profunda, aunque Ohtani y el equipo creen que puede ocupar su lugar habitual en la alineación sin que esto afecte negativamente su salud.

Haber tenido a Ohtani lanzando habría sido otro asunto.

"El esfuerzo de tomar cuatro o cinco turnos al bate frente a lanzar cinco entradas, no es lo mismo, no hay comparación", comentó Roberts.