Sevilla cae ante Lens y se despide de Europa

Lens, Francia.- Sevilla se despidió temprano de Europa.

Cargando...

El reinante campeón de la Liga Europa sucumbió el martes 2-1 en su visita a Lens en su último partido de la Liga de Campeones, hundiéndose en el último puesto del Grupo B.

La anotación del suplente Angelo Fulgini en el sexto minuto de descuentos sentenció el triunfo para el club del norte de Francia, clasificándose a los playoffs de la Liga Europa.

Para Sevilla, la eliminación compromete la continuidad de su técnico uruguayo Diego Alonso. Recién tomó las riendas a comienzos de octubre.

Cargando...

"Yo me siento muy fuerte", dijo el seleccionador de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. "Me siento fuerte porque dentro del campo veo la respuesta de los jugadores. No es que el vestuario esté conmigo, es el campo el que lo dice".

"Tengo que tener en la cabeza la fortaleza que le transmito a los futbolistas y pensar que si queremos revertir esto tenemos que volver a pensar en el próximo partido", añadió.

A Lens le bastaba el empate para quedar tercero y se adelantó a los 63 minutos con un penal ejecutado por el extremo polaco PrzemysÅ‚aw Frankowski. Convirtió el penal al definir al ángulo derecho luego que el zaguero argentino Facundo Medina fue derribado a Boubakary Soumaré.

Más adelante, Medina provocó un penal que el arquero Brice Samba le atajó al veterano zaguero Sergio Ramos. Pero el cobro debió repetirse debido a que Samba se había adelantado de la línea y, en su segundo intento, Ramos picó el balón a lo Panenka bajo el travesaño, a los 79 minutos.

En el otro partido de la llave, Arsenal empató 1-1 en su visita a PSV Eindhoven. Ambos equipos estaban clasificados de antemano a los octavos de final en ese orden.