Serie A: Romelo Lukaku podría ser baja duradera para el Napoli

Nápoles, Italia.- El delantero Romelu Lukaku podría necesitar ser operado tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo durante un amistoso de pretemporada del Napoli, informaron el lunes los reinantes campeones de la liga de Italia.

El internacional belga fue sustituido tras lesionarse en la victoria 2-1 sobre Olympiacos el jueves.

Los exámenes médicos mostraron que Lukaku tiene un daño de "alto grado" en el músculo del muslo de su pierna izquierda, dijo el Napoli.

Añadió que el delantero "ya ha comenzado su programa de rehabilitación y también se someterá a una consulta quirúrgica".

El Napoli, que no dio un posible plazo para la ausencia de Lukaku, comienza la defensa de su título de la Serie A contra Sassuolo el sábado.

Bélgica también estará pendiente en conocer la gravedad de la lesión de su máximo goleador histórico, ya que el equipo afronta compromisos por las eliminatorias de la Copa del Mundo en septiembre, octubre y noviembre.