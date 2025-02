Sergio Ramos nos va ayudar en la defensa: Martín Demichelis

Ciudad Juárez.- Luego de caer en esta frontera ante los Bravos de Ciudad Juárez, el estratega argentino de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, puntualizó que la llegada del español, ex figura del Real Madrid, Sergio Ramos, vendrá a ayudar a su defensiva.

Esto después de que el FC Juárez exhibiera por todos lados a la defensa regiomontana en dos córners que acabaron en los goles de la victoria. En uno de ellos la línea de fondo ni siquiera saltó.

En lo que respecta al rendimiento general de su cuadro, con seis jornadas jugadas y apenas seis puntos, el ex hombre del Bayern Múnich no dudó en calificar el mismo como “malo”.

“Sacar seis puntos de 18 es un rendimiento malo. Y lo de Bravos, somos un equipo que llega mucho y no convierte. No es un secreto: el futbol se gana y se pierde en las áreas. Ahí tenemos que seguir trabajando porque no convertimos y no somos eficientes a la hora de defender”, añadió.