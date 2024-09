Será Skylar Thompson titular con los Delfines tras lesión de Tua

Tras la lesión de Tua Tagovailoa la noche de ayer, el entrenador en jefe de los Delfines de Miami, Mike McDaniel dio a conocer que para el futuro próximo le darán la titularidad al quarterback suplente Skylar Thompson.

Esto después de que el hawaiano cayera conmocionado tras un impacto de lleno en la cabeza dentro del tercer cuarto del encuentro ante los Bills de Buffalo y se viera obligado a salir del campo escoltado por el personal médico del equipo turquesa.

En lo que respecta al tiempo de recuperación de recuperación del egresado de la Universidad de Alabama, McDavid dejó claro que esa es la menor de las preocupaciones para el y para el resto de los coaches. Indicó también que el enfoque en el caso del hombre camiseta número 1 es que “se mantenga sano día con día”.

“Para mí, yo no puedo ver la lesión de Tua únicamente enfocándome en lo que representa para nosotros en materia de futbol ni el tiempo que le pueda tomar regresar a jugar. La gravedad no importa, tampoco importa verlo desde la óptica de sus lesiones pasadas, lo que si importa es que el se mantenga sano y mejore día con día. Su juego no puede ser nuestra mayor prioridad, esa tiene que ser su salud”, añadió.