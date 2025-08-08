Será Monterrey sede de partido para repechaje mundialista

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador del estado de Nuevo León Samuel García dio a conocer que la ciudad de Monterrey tendrá un quinto partido mundialista para la justa de 2026 que se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Esto mismo pues además de los cuatro partidos previstos con anterioridad, la FIFA ha decidido darle a la sultana del norte y al Estadio BBVA la sede para uno de los cuatro partidos de repechaje mundialistas, siendo el segundo recinto mexicano en albergar un encuentro de esta clase junto con el Estadio Akron de Guadalajara.

Dado el cambio de formato con la expansión del próximo Mundial, las fechas de reclasificación se disputarán a partidos únicos con sus respectivas semifinales y una final por cada lado de la llave. Serán cuatro las naciones participantes y el único combinado que ha amarrado su lugar hasta el momento es la Selección de Nuevo Caledonia en representación de Confederación de Futbol de Oceanía.

Se espera que esta serie de partidos se disputen alrededor del mes de marzo del próximo año.