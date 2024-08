Será Juárez sede de clasificatorios para Mundial de tiro de aire

Ciudad Juárez- La Fronteriza Ciudad Juárez será sede de los clasificatorios a la Copa del Mundo de tiro deportivo con pistola de aire a celebrarse el próximo mes de octubre en Nueva Delhi India.

Esto pues la mencionada disciplina hará su debut en el Sport Fest 2024 que arranca el día 30 de este mismo mes y pondrá en juegos boletos para la justa de los gatillos internacionales.

“Es una disciplina que es poco conocida en la ciudad. Son tiros a los blancos, no son tiros de combate. Vamos a tener como escenario el Aqua DIF, estamos gestionando que también se use el Parque Extremo, pero todavía no está confirmado. Esperamos por lo menos a 300 tiradores y para el Mundial se van a disputar 10 lugares”, explicó Sarahí de los Santos, coordinadora de desarrollo deportivo en el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Ciudad Juárez.

Los tiros desde los 10 metros formarán parte de las 40 disciplinas incluidas en el programa deportivo que se extenderá durante poco más de tres semanas hasta el 26 de septiembre.

Está prevista la presencia de por lo menos 150 mil atletas tanto locales como foráneos y extranjeros en todos los deportes de la agenda.