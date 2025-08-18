Ciudad Juárez.- La Selección Chihuahua Sub-15 varonil de futbol se tomó el domingo la fotografía oficial para su participación en la Federación Mexicana de Deportes Escolares (Femedees) – Gimnasiada Nacional 2025.

El 17 de agosto, los integrantes del equipo dirigido por Eladio Lechuga y cuerpo técnico también recibieron los uniformes que portarán en el torneo que se llevará a cabo del 19 al 24 de agosto en la ciudad de Puebla.

Los jóvenes futbolistas buscarán obtener el pase para representar a México en la Olimpiada Mundial en China 2026.

Los integrantes del equipo son:

Alexis Lechuga Jiménez.

Alexis Serrano Valle.

Christian Martínez Alvarado.

Obed Eduardo Saláis Cordero.

Derek Sebastián Sánchez.

Alberto Rafael Vásquez.

Jesús Iván Valenzuela.

Esteban Bernal Castruita.

Jesús Adrián Reyes.

Ángel Giovanni Martínez.

Santiago Rojas Talavera.

Jesús Abraham Avelar.

Jonathan Adriel Galindo.

José Mauricio Barraza.

José Luis Hernández.

Alan Valenciana.

Cuerpo técnico: