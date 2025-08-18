Ciudad Juárez.- La Selección Chihuahua Sub-15 varonil de futbol se tomó el domingo la fotografía oficial para su participación en la Federación Mexicana de Deportes Escolares (Femedees) – Gimnasiada Nacional 2025.

El 17 de agosto, los integrantes del equipo dirigido por Eladio Lechuga y cuerpo técnico también recibieron los uniformes que portarán en el torneo que se llevará a cabo del 19 al 24 de agosto en la ciudad de Puebla.

Los jóvenes futbolistas buscarán obtener el pase para representar a México en la Olimpiada Mundial en China 2026.

Los integrantes del equipo son:

  • Alexis Lechuga Jiménez.
  • Alexis Serrano Valle.
  • Christian Martínez Alvarado.
  • Obed Eduardo Saláis Cordero.
  • Derek Sebastián Sánchez.
  • Alberto Rafael Vásquez.
  • Jesús Iván Valenzuela.
  • Esteban Bernal Castruita.
  • Jesús Adrián Reyes.
  • Ángel Giovanni Martínez.
  • Santiago Rojas Talavera.
  • Jesús Abraham Avelar.
  • Jonathan Adriel Galindo.
  • José Mauricio Barraza.
  • José Luis Hernández.
  • Alan Valenciana.

Cuerpo técnico:

  • D.T. Eladio Lechuga.
  • Aux. Christian Martínez.
  • P.F. Raúl Escalante.
  • L.D. Manuel Quiñones.
  • L.A. Arturo Arellano.
