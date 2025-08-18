Ciudad Juárez.- La Selección Chihuahua Sub-15 varonil de futbol se tomó el domingo la fotografía oficial para su participación en la Federación Mexicana de Deportes Escolares (Femedees) – Gimnasiada Nacional 2025.
El 17 de agosto, los integrantes del equipo dirigido por Eladio Lechuga y cuerpo técnico también recibieron los uniformes que portarán en el torneo que se llevará a cabo del 19 al 24 de agosto en la ciudad de Puebla.
Los jóvenes futbolistas buscarán obtener el pase para representar a México en la Olimpiada Mundial en China 2026.
Los integrantes del equipo son:
- Alexis Lechuga Jiménez.
- Alexis Serrano Valle.
- Christian Martínez Alvarado.
- Obed Eduardo Saláis Cordero.
- Derek Sebastián Sánchez.
- Alberto Rafael Vásquez.
- Jesús Iván Valenzuela.
- Esteban Bernal Castruita.
- Jesús Adrián Reyes.
- Ángel Giovanni Martínez.
- Santiago Rojas Talavera.
- Jesús Abraham Avelar.
- Jonathan Adriel Galindo.
- José Mauricio Barraza.
- José Luis Hernández.
- Alan Valenciana.
Cuerpo técnico:
- D.T. Eladio Lechuga.
- Aux. Christian Martínez.
- P.F. Raúl Escalante.
- L.D. Manuel Quiñones.
- L.A. Arturo Arellano.
