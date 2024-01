Sebatián Jurado y los Bravos listos para medirse ante Cruz Azul

Ciudad Juárez.– Los Bravos de Juárez se declaran listos para su debut en casa en el Torneo Clausura 2024, cuando reciban este viernes al Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez, y previo a este duelo habló un exjugador de La Máquina, Sebastián Jurado, quien no oculta que será un duelo especial para el equipo y para él.

“Es muy bonito, Cruz Azul fue quien me permitió crecer personal y deportivamente, viví momentos buenos y otros no tanto, pero siempre buscando crecer, madurar y estará en mi corazón; ver a la gente con la que compartí tantos años será grato, les tengo cariño, pero hoy me debo a Bravos y quiero los tres puntos”, dijo el guardameta.