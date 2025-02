Se ve Brandon Graham jugando el Super Bowl pese a lesión

Nueva Orléans, Luisiana.- Después de superar su primera semana de regreso a los entrenamientos tras una ruptura de tríceps, Brandon Graham planea jugar en el Super Bowl el domingo con los Eagles de Filadelfia.

“Me siento bien”, dijo Graham, defensive end, el lunes en la Noche Inaugural del Super Bowl. “Estoy emocionado de poder jugar en este partido. Solo estoy disfrutando del momento”.

Graham más tarde aclaró que necesita pasar esta semana de prácticas sin contratiempos antes de que se tome una decisión final, pero el héroe defensivo de los Eagles en el Super Bowl 52 parece listo para un regreso improbable.

Se pensaba que Graham, de 36 años, no volvería a jugar esta campaña después de que se rompió el tríceps en un partido el 24 de noviembre de 2024 contra los Rams de Los Ángeles. El liniero defensivo fue colocado en la reserva de lesionados dos días después, aparentemente poniendo fin a lo que él había llamado la última temporada de su carrera.

“Cuando me lesioné, lo vi como una posibilidad”, dijo. “Hablé con personas y me dijeron que era una posibilidad. Me rehabilité lo más duro que pude... Así que cuando llegara el momento me darían la oportunidad”.

Esa oportunidad podría llegar el domingo contra Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City.

Graham estuvo en el lado perdedor del Super Bowl hace dos años contra Kansas City cuando tuvo poco impacto durante sus 18 jugadas defensivas en un campo resbaladizo que dificultó a todos la presión sobre el pasador.

La situación fue muy diferente cinco años antes contra Nueva Inglaterra cuando un golpe de Graham que hizo que Tom Brady perdiera el balón hacia el final del cuarto periodo frustró un intento de remontada de los Patriots y ayudó a entregar a Filadelfia su primer título del Super Bowl.

Ese fue el momento culminante en una carrera de 15 años en la que Graham estableció un récord de los Eagles con 215 partidos jugados en la temporada regular y los playoffs y sus 82 capturas totales ocupan el tercer lugar en la franquicia.

Graham es uno de los dos jugadores de posición y cuatro jugadores en total que quedan del equipo de los Eagles que ganó el campeonato del Super Bowl en la temporada 2017.

El regreso de Graham representaría un impulso emocional, pero espera ofrecer más que eso. Tenía 3 1/2 capturas en sus 11 partidos antes de lesionarse.

“Si no sintieran que puedo aportar algo, no perderían su tiempo activándome”, dijo.