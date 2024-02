Se ve Andy Murray en el ocaso de su carrera

Foto: Associated Press

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Andy Murray deslizó que está entrando a los “últimos meses” de su carrera luego de vencer 4-6, 7-6 (5), 6-3 a Denis Shapovalov para su victoria número 500 en pistas duras.

“Es obvio que todavía amo competir y que todavía amo este deporte, pero es obvio que cada vez es más y más complicado competir con los más jóvenes y mantener tu cuerpo en forma y fresco”, dijo el británico de 36 años al ser entrevistado a pie de cancha tras su victoria en la primera ronda el lunes.

"No es fácil. Quizás no me queda demasiado, pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda en estos últimos meses”, subrayó.

Murray, el tres veces campeón de Grand Slam que juega con una cadera artificial, ha contemplado el retiro en el pasado. La victoria ante Shapovalov fue apenas su segunda del año.

Después de sucumbir en sets corridos ante el argentino Tomás Etcheverry en la primera ronda del Abierto de Australia el mes pasado, Murray señaló que pudo haber disputado por última vez el primer grande de la temporada.

Murray quedó con marca de 18-5 en Dubái, donde salió campeón en 2017. Su próximo rival será el francés Ugo Humbert.

Los otros jugadores que han conseguido 500 victorias en canchas de cemento en la era abierta son Roger Federer (783), Novak Djokovic (700), Andre Agassi (592) y Rafael Nadal (518).

“Está claro que las canchas duras han sido una gran superficie para mí durante mi carrera y 500 son muchísimos partidos, así que estoy muy orgulloso”, dijo Murray. “No son muchos los jugadores que lo han logrado, así que es grandioso alcanzar los 500 antes de finalizar mi carrera”.