Se retira destacada futbolista de Bravas

Ciudad Juárez.- La destacada jugadora de Bravas Janelly Farías anunció este jueves su retiro del futbol profesional.

A través de una publicación en Instagram, la deportista escribió una carta al futbol:

"Querido Futbol,

Te he amado desde que te vi por primera vez a los 4 años, cuando todos me decían que no podía jugar por ser niña. De pequeña, no sabía que quería ser futbolista profesional porque no existía. Solo sabía que quería jugar porque era lo que sentía. Lo que no imaginaba era que el fútbol me salvaría la vida una y otra vez.

Tenía que decidir entre mi amor por el futbol y llegar a fin de mes. Tenía que decidir entre ser auténtica y hacer felices a los demás. Me decían muchísimas veces que no podía. "Las niñas no juegan al futbol. Las niñas no usan pantalones cortos. Estás demasiado gorda. Eres demasiado lenta. No puedes ser tú misma". Aprendí a usar el "no puedes" como combustible.

35 años después, puedo decirte que no importaba cuántas veces me dijeran "no", el único "sí" que necesitaba para triunfar era el mío.

Estuviste ahí para mí cuando nadie creía en mí; cuando me rompí el ligamento cruzado anterior, el tendón de Aquiles, el hombro y sufrí muchas lesiones graves. Siempre me recibiste con los brazos abiertos en la cancha. Estuviste ahí cuando gané y cuando perdí. Estuviste ahí para mí cuando otros no me querían como soy. Nunca me juzgaste. Simplemente me dejaste ser.

Juntos hemos cambiado las reglas, hemos transformado las barreras en puentes.

No me despediré de ti, sino que te veré pronto porque siempre serás parte de mí. Al colgar las botas al final de esta temporada, llevaré conmigo todo lo que el fútbol me ha enseñado: coraje, resiliencia, disciplina, compañerismo, respeto, compromiso, pasión y, lo más importante, amor.

Escribo esto con lágrimas en los ojos, pero me voy con alegría en el corazón porque el fútbol femenino está recibiendo la atención y la inversión que siempre hemos merecido.

Me has ayudado a sobrevivir y me has dado una razón para vivir más allá del campo. Te voy a extrañar muchísimo. Esa sensación en el estómago antes de cada partido, sin importar cuántos haya jugado, entrar al vestuario y ver las sonrisas en las caras de mis compañeros. Echaré de menos el olor del césped recién cortado, el sonido de mis botas al golpear el balón, los vítores del público, el fuego en mi corazón al jugar. Pero estaré bien porque sé que no estarás muy lejos.

Te quiero", se lee en la publicación.