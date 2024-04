Se nos escapó el partido: Barbieri tras derrota tardía contra Xolos

Ciudad Juárez- Tras perder ante los Xolos de Tijuana la noche de ayer, el estratega de los Bravos de Ciudad Juárez Mauricio Barbieri dejó ver su frustración por el resultado y el error defensivo que acabó por costarles las tres unidades sobre la hora del compromiso.

Esto pues los del Pacífico Mexicano se llevaron el triunfo por conducto de Jesús Zúñiga que aprovechó un error de los fronterizos en la contra al minuto 87 tras defender y estar en propio campo durante todo el partido.

“No es algo que me preocupe, creo que es parte del desarrollo del equipo, nunca nos habíamos enfrentado a un equipo que jugara tan atrás. Lo que si me molesta es el error que cometemos a la defensiva y que nos cuesta tan caro. En el primer tiempo hicieron poco y en el segundo no hicieron nada. Salir así, con un resultado tan negativo y con un rival que no te planteó nada, si es muy frustrante. Se nos escapó el partido entre las manos”, expresó el brasileño.