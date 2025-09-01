Se mete Jessica Pegula a cuartos del U.S. Open

Nueva York.- Jessica Pegula está de vuelta en los cuartos de final de un torneo de Grand Slam, lo que solía ser su obstáculo.

Por la forma en que Pegula está jugando en este Abierto de Estados Unidos, esta puede que solo sea otra parada en su camino para volver a una final.

La cabeza de serie número cuatro avanzó a los cuartos de final al derrotar el domingo 6-1, 6-2 a su compatriota estadounidense Ann Li en solo 54 minutos. Se enfrentará a Barbora Krejcikova el martes después de que la dos veces campeona de Grand Slam resistiera ocho puntos de partido en un segundo set que terminó con un desempate de 25 minutos y venciera a Taylor Townsend 1-6, 7-6 (13), 6-3.

Townsend estaba intentando alcanzar por primera vez los cuartos de final en su 31ª aparición en un Grand Slam.

Pegula no ha perdido un set este año en Flushing Meadows, y solo una vez estuvo en la cancha por más de una hora y 15 minutos.

“Probablemente el mejor partido, honestamente, que he jugado desde antes de Wimbledon, siento que de principio a fin", indicó Pegula sobre la victoria del domingo. "Así que eso fue alentador. Estaba golpeando la pelota, haciendo todo bien, ejecutando mi estrategia muy bien y lo superé bastante rápido”.

Pegula había estado 0-6 en cuartos de final de Grand Slam antes de sorprender a Iga Swiatek en esa ronda el año pasado. Luego llegó a la final, que perdió ante Aryna Sabalenka. Pero no estaba segura de que su tenis estuviera listo para volver a esa instancia cuando regresó a Nueva York.

Había perdido cuatro de sus seis partidos individuales anteriores antes del Abierto de Estados Unidos, y dijo que jugó tan mal mientras practicaba con Sabalenka unos días antes del torneo que se detuvo temprano, optando en su lugar por una sala de escape con algunos amigos y un par de bebidas.

Las cosas ciertamente han mejorado desde entonces.

“Como dije, no me he sentido en mi mejor forma en la cancha, así que poder regresar otra vez a cuartos de final aquí es algo de lo que definitivamente estoy orgullosa", expresó. "Por supuesto, quiero ir más lejos y hacer más y ganar el torneo, pero siento que solo a nivel de objetivo personal, estoy contenta con la forma en que he podido cambiar un poco mi tenis en las últimas semanas”.

Li, clasificada en el puesto 58, fue la jugadora mejor clasificada a la que Pegula ha enfrentado en el torneo, pero la joven de 25 años fue superada en su primera aparición en la ronda de octavos en un major. Pegula la rompió el saque las cuatro veces que sirvió en el primer set de 25 minutos, y solo tuvo cinco ganadores contra 19 errores no forzados en el partido.

Pegula será ciertamente la jugadora más fresca el martes. Krejcikova, quien se perdió casi cinco meses al inicio de la temporada debido a una lesión en la espalda, se recuperó tarde para vencer a la estadounidense Emma Navarro, décima cabeza de serie, en 2 horas y media en la tercera ronda, y luego jugó 3 horas y 4 minutos el domingo, 98 minutos solo para el segundo set.

“No me preocupo. Realmente no estoy pensando en eso ahora mismo”, dijo Krejcikova. “Estoy realmente feliz de haber ganado hoy, porque, quiero decir, también, si un punto no hubiera ido a mi favor, habría estado buscando vuelos”.

¿Qué más sucedió el domingo?

Carlos Alcaraz hizo un tiro por detrás de la espalda para ganar un punto en una victoria 7-6 (3), 6-3, 6-4 sobre Arthur Rinderknech que convirtió al español en el hombre más joven en la era Open en alcanzar 13 cuartos de final de Grand Slam. Novak Djokovic alcanzó su récord de 64 cuartos de final de Grand Slam al derrotar al clasificado Jan-Lennard Stuff 6-3, 6-3, 6-2 a pesar de ser molestado por su cuello.

El próximo rival de Djokovic será Taylor Fritz, el subcampeón del año pasado y el único hombre estadounidense restante. Djokovic tiene un récord de 10-0 contra Fritz, quien venció al número 21 Tomas Machac en sets corridos. Sabalenka regresó a los cuartos de final con una victoria 6-1, 6-4 sobre Cristina Bucsa.

La próxima oponente de Sabalenka será la campeona de Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova, quien derrotó a la campeona de ese mismo Grand Slam un año pevio, Elena Rybakina 6-4, 5-7, 6-2 con la ayuda de 13 aces, incluidos tres en el último juego.

¿Quién está en el programa del lunes?

Coco Gauff y Naomi Osaka se enfrentarán en un partido de cuarta ronda, seis años después de que Osaka venciera a una entonces Gauff de 15 años en la misma ronda. Los campeones de Wimbledon Jannik Sinner e Iga Swiatek también estarán en acción mientras se establecen los enfrentamientos restantes de cuartos de final. Venus Williams y Leylah Fernandez jugarán su partido de tercera ronda de dobles femeninos contra el equipo número 12 de Ekaterina Alexandrova y Zhang Shuai.

La estadounidense Jessica Pegula reacciona tras ganar un punto ante su compatriota Ann Li en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos el domingo 31 de agosto del 2025.

Aug 31, 2025

Editores: UPDATES: ACTUALIZA con más resultados y siguiente rival de Pegula. Con AP Fotos. EDITS: Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

