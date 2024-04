Se disculpa David Benavidez por aparecer

El ex campeón del mundo David Benavidez se disculpó públicamente la noche de ayer tras aparecer bajo la clara influencia del alcohol ante las cámaras de televisión durante la pelea de su compañero de equipo Christian Pacheco el pasado sábado.

Esto pues el pugilista de Phoenix Arizona fue entrevistado en la función del sábado pasado por un reportero de la cadena DAZN en el descanso del sexto asalto y no pudo más que balbucear sus palabras en una declaración incomprensible a primera vista desde el ringside.

“Quiero disculparme con todos mis fans y con toda la gente que me vio en estado de ebriedad el sábado, me vieron borracho. Si tomé demás y quedé como tonto frente a las cámaras. Quedé en ridículo. Esto nunca va a volver a pasar”, expresó el ex monarca medio en sus redes sociales.