Manchester, Inglaterra.- La Liga Premier regresa después de una de las temporadas más impredecibles en tiempos recientes, en la que el Liverpool igualó el récord con su vigésimo título, el Manchester City se desmoronó y el Manchester United se hundió más.

La nueva campaña comienza el viernes y los equipos han gastado mucho en un intento de capitalizar lo que parece ser una carrera por el título muy abierta tras la debacle del City.

El campeón defensor Liverpool no se ha quedado quieto. Su gran apuesta es volante ofensivo Florian Wirtz, fichado del Bayer Leverkusen con un desembolso de 156 millones de dólares, monto récord para el fútbol británico. Al mismo tiempo, los Reds traspasaron a sus dos atacantes sudamericanos: el colombiano Luis Díaz se fue al Bayern Múnich y el uruguayo Darwin Díaz pasó al club saudí Al Hilal.

La reconstrucción de Pep Guardiola en el City comenzó en enero. Se han gastado 450 millones de dólares desde entonces para renovar a un equipo que vio su estancia de cuatro años en el trono de la Premier interrumpida la temporada pasada.

Y el eterno subcampeón Arsenal finalmente fichó a un delantero de garantías como Viktor Gyokeres al intentar consagrarse por primera vez desde 2004.

Chelsea no para de comprar bajo los propietarios estadounidenses Todd Boehly y el fondo Clearlake Capital. El recién coronado campeón mundial confía terciar en la puja por el cetro.

Liverpool tiene una lucha en sus manos... con la historia

Los Reds saben lo difícil que es repetir como campeones.

Habría que remontarse a 1984 para encontrar la última vez que el club pudo revalidar el título. Únicamente eCity de Guardiola —campeón en seis de siete temporadas entre 2018 y 2024— ha logrado refrendar el título desde que el Man United de Alex Ferguson lo retuvo en 2009.

Pero Arne Slot, técnico de Liverpool, ya desafió las probabilidades al unirse a un grupo selecto de entrenadores que ganaron el título en su primer año en la Premier, emulando a José Mourinho, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini y Antonio Conte. Ha traído incorporaciones de alta calidad. Wirtz y Hugo Ekitike aportan más poder de fuego al ataque del Liverpool.

El Man City y Guardiola quieren reivindicarse

El City sufrió un declive repentino y dramático la temporada pasada cuando su defensa del título se derrumbó antes de Navidad.

La derrota en la final de la Copa FA contra Crystal Palace condenó al City a su primera temporada sin trofeos en ocho años.

Tuvieron factores atenuantes —principalmente la lesión de Rodri Hernández, el ganador del Balón de Oro. Pero la extensa reconstrucción de Guardiola, incluidas las contrataciones de Omar Marmoush y Rayan Cherki, sugiere que los problemas del City estaban más profundamente arraigados.

La última vez que Guardiola cedió un título, ganó los siguientes cuatro. Los rivales del City en la Premier han sido advertidos.

Arsenal parece haber asegurado la pieza que faltaba

Ningún equipo ha sido más consistente que el Arsenal en las últimas tres temporadas, pero eso aún no ha derivado en un título.

La contratación de Gyokeres podría ser la última pieza del rompecabezas. El delantero sueco superó en goles a Kylian Mbappé, Haaland y Mohamed Salah la temporada pasada. Su cosecha para el Sporting Lisboa fue de 97 goles en 102 partidos. Arsenal espera que pueda reproducir ese nivel en Inglaterra.

Es un largo camino de regreso para el Man United

El United firmó su posición más baja en la era de la Premier (15to) la temporada pasada, la mayor cantidad de derrotas (18) y su total de puntos más bajo (42). A eso se suma de que no pudo clasificarse a las copas europeas.

Su técnico Ruben Amorim ha prometido reverdecer laureles. Ha fichado delanteros con trayectoria en la Premier como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, además de traer al esloveno Benjamin Sesko, procedente de RB Leipzig. También ha tenido una pretemporada completa para trabajar con su equipo, algo que no tuvo cuando fue contratado a mitad de la temporada pasada.

Después de ganar dos títulos de liga en el Sporting Lisboa, el United está convencido de que es el individuo capacitado para poner fin a más de una década de declive desde que Alex Ferguson se retiró como entrenador en 2013.

Chelsea vuelve a amenazar

Después de un comienzo caótico, los propietarios estadounidenses de Chelsea ya ven resultados.

La puerta giratoria de técnicos se ha detenido. El gasto mega no. Y tras una temporada en la que Chelsea se coronó en la Conference League, se clasificó para la Liga de Campeones y conquistó el ampliado Mundial de Clubes, el conjunto de Londres da señales de que vuelve a la élite europea.

Arsenal y Man United estarán bajo presión desde el principio

Los Gunners enfrentan un comienzo brutalmente exigente, enfrentándose al United, Liverpool, City y Newcastle en sus primeros seis partidos de la temporada — tres de ellos fuera de casa.

El United se las verá contra Arsenal, Man City y Chelsea en sus primeros cinco partidos.

El Sunderland y todos los demás de abajo

En las últimas dos temporadas, los tres clubes ascendidos desde el Championship han sido relegados al año siguiente.

Leeds, Burnley y Sunderland tienen mucho trabajo por delante para evitar el descenso.

¿Cuándo comienza y termina la temporada de la Premier?

El campeón defensor Liverpool inicia la temporada el viernes contra Bournemouth en Anfield.

El último día de la temporada será el 24 de mayo de 2026.