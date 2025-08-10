Santos se impone en casa a Chivas

Ciudad de México.- Bruno Barticciotto convirtió un penal a los 29 minutos para darle a Santos la victoria 1-0 sobre Chivas.

El conjunto del Guadalajara tuvo su oportunidad de igualar también por la vía del penal, pero el disparo de Alan Pulido fue atajado por Carlos Acevedo a los 73 minutos.

El cuadro de Torreón se ubica en la 5ta posición con seis unidades, tanto que Chivas se estancó en el 14to sitio con tres puntos.

Gonzalo Pineda renuncia al Atlas

Atlas informó a través de sus redes sociales que aceptaron la renuncia del entrenador Gonzalo Pineda, después de sufrir el sábado una goleada de 3-0 ante Pachuca.

Pineda informó que su decisión estaba motivada para que la directiva buscara un nuevo rumbo para el futuro del equipo.