Salón de la Fama: Inmortales del deporte en Juárez

Ciudad Juárez.– En una ciudad marcada por su deporte que siempre ha llevado consigo su pasión por el baloncesto y el beisbol, existe un lugar especial, un recinto dedicado a los inmortales de las muchas disciplinas que han florecido en esta frontera. Lucha contra el olvido, testimonio de la grandeza de los atletas de estas tierras: el Salón de la Fama del Deportista Juarense.

El recinto existe desde 1986, siempre en el mismo lugar: El Chamizal, a un costado del Estadio Olímpico Benito Juárez. Por simple que parezca en su exterior, guarda las placas de poco más de 280 deportistas inmortalizados hasta el fin de los tiempos. Todo esto hace a este espacio el pionero en el país como el primer salón de la fama dedicado exclusivamente al deportista.

“Nació como una idea que trajo de Monterrey Mario González Lieja, que era de allá. El único salón de la fama que existía era el del beisbol en Monterrey. Fue una idea que se quedó, se encontró el terreno y aquí estamos en el Salón de la Fama. Eso fue hace ya casi 40 años. Fuimos los primeros en el país, no existían salones de la fama para los deportistas, que además son atletas que han representado a Juárez, sin importar dónde hayan nacido”, relata Carlos Antonio Estrada, director de comunicación del recinto.

Del béisbol al balompié

Su interior presume los nombres de quienes han hecho los méritos suficientes para entrar y nunca jamás salir. A primera vista resalta su generación inaugural, entronizada en el ya lejano 1987 y que cuenta con nombres como el bolichista Artemio de la Vega, el beisbolista Juan Holguín, la entrenadora María Dolores Gómez, el ídolo de los carriles Tito Reynolds, el incansable Luis Olague y la atleta del milenio, la multifacética Bertha Chiu.

Junto con los rostros de los entronizados también están las fotos del ayer, las de cuando en esta frontera solo se conocía el beisbol antes de la llegada del balompié en los años 90, de cuando se inauguró el mítico semillero de beisbolistas bautizado como “Parque Niños Héroes” o de cuando los Indios jugaron por obra del destino en el hoy abandonado hipódromo.

Ante una nueva generación de aficionados que ha optado por enfocar su atención en el ámbito profesional del deporte, quedan los testimonios de quienes les siguen recordando que la llamada del Salón de la Fama no tiene precio, que se recuerda por los siglos de los siglos y que mueve todas las emociones habidas y por haber tras los muchos años de carrera.

Tal fue el caso para el estandarte del Valle de Juárez, el nacido en Dinamita Durango, pero juarense de toda la vida y campeón con los Indios en 1996 de la mano de Ricardo “Bacatete” Fernández como manejador, hablamos de Eduardo “Vikingo” Cital.

“Me enteré porque me dijeron unos compañeros de los Indios, después me llamaron del Salón de la Fama. Yo no me lo esperaba, yo no pensé que me fueran a llamar porque apenas era el primer año que mandaba mi currículum. La emoción de recibir la noticia fue muy grande, se me salieron las lágrimas. Representar a Juárez es algo mucho muy especial y quedar campeón con todo el respaldo de la afición, una a la que nunca defraudamos, es una sensación muy bonita”, dice el conmovido pelotero, inducido al Salón el año pasado.