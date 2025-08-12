Salieron migajeros: Atlas trae de regreso a Diego Cocca

Guadalajara, Jalisco.- A menos de tres días de haber cesado a Gonzalo Pineda como director técnico, los Rojinegros del Atlas ya tienen nuevo entrenador: el viejo conocido Diego Cocca.

El argentino está de regreso en el equipo que hizo bicampeón tras un brevísimo paso por Talleres de Córdova. Tan breve que lo anunciaron en junio de este mismo año y ya había renunciado dos meses después citando “diferencias con la directiva”.

Si bien le dio dos títulos a los Zorros, el paso de Diego Martín por el futbol mexicano como entrenador no acabó de la mejor forma. Tras salir de Atlas pasó por Tigres antes de abandonar el proyecto de manera súbita para dirigir a la Selección Nacional Mexicana.

El experimento de la Federación Mexicana de Futbol siete partidos: tres victorias, tres derrotas y un empate fueron suficientes para despedirlo. Previo a su arribo a la Argentina, su camino por el Valladolid de España fue por demás similar. Dirigió apenas ocho encuentros con los morados.

La llegada del ex jugador tapatío se anunció con un video en la cuenta de X (Antes Twitter) del Atlas.