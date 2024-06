Salen Indios del sótano del Estatal tras barrer a Faraones

Ciudad Juárez- Habiendo llegado casi a mitad de temporada, los Indios de Ciudad Juárez por fin se las ingeniaron para salir del fondo de los standings en la Liga Estatal de Beisbol tras barrer a los Faraones de Nuevo Casas Grandes.

Pese al respiro de haber sacado la chamba en el oeste de la entidad, sigue sin ser decoroso el récord y siguen sin estar muy arriba en la carrera por la postemporada. La novena aborigen ocupa la antepenúltima plaza de la tabla con marca de siete ganados y ocho perdidos. Por debajo de los Soles de Ojinaga que regresaron a su acostumbrada realidad después de perder dos de tres el fin de semana pasado.

El último escalón del sótano todavía lo ocupan los golpeados Faraones de Nuevo Casas Grandes, mimos que no solo se fueron de bruces con los de la primera zona, una semana antes también habían perdido su último juego de la semana contra los Algodoneros de Delicias. Apenas tres victorias y 12 descalabros para los tranqueados color esmeralda.

En el otro extremo de las posiciones, Mineros sigue de líder y como el papá de todos a pesar de que la lluvia no los dejó en paz ni les permitió jugar la jornada completa. El registro de los de la capital de mundo es de 11-4, seguidos por los Dorados de Chihuahua que no sueltan prenda con 9 ganados y seis perdidos en el sub liderato del estado.