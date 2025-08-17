Saints intercambian a Saunders por Fortner con Jaguars: AP

Jacksonville.- El tackle defensivo campeón del Super Bowl en dos ocasiones Khalen Saunders fue intercambiado de Nueva Orleans a Jacksonville horas después de que los equipos jugaran un partido de pretemporada el domingo, dijeron dos personas familiarizadas con el acuerdo.

Las personas hablaron con la agencia AP bajo condición de anonimato y dijeron que los equipos acordaron intercambiar a Saunders por el centro Luke Fortner. Los equipos empataron 17-17 en el Superdomo más temprano ese día. Se esperaba que el intercambio se hiciera oficial una vez que Saunders y Fortner pasaran los exámenes físicos, dijeron las personas.

Saunders comenzó 27 juegos para los Saints en las últimas dos temporadas después de un período de cuatro años en Kansas City que incluyó dos campeonatos. Se volvió prescindible en Nueva Orleans después de que los Saints cambiaron a una defensa 3-4 bajo el coordinador Brandon Staley y firmaron al agente libre Davon Godchaux de Nueva Inglaterra.

Fortner, una selección de tercera ronda del draft procedente de Kentucky en 2022, comenzó 34 juegos para Jacksonville durante sus dos primeras temporadas. Pero fue relegado a favor del veterano Mitch Morse el año pasado y fue considerado un centro de tercera línea detrás de Robert Hainsey y el novato Jonah Monheim.

Saunders, una selección de tercera ronda en 2019, tiene 181 tacleadas y 6.5 capturas en 68 juegos de carrera. Su jugada más recordada es cuando interceptó un pase de su excompañero Patrick Mahomes en una derrota en Kansas City la temporada pasada.

Los Jaguars han estado buscando ayuda en la línea defensiva interior desde que comenzó el campamento de entrenamiento. Los tackles defensivos Arik Armstead (espalda) y Maason Smith (pantorrilla) aún no han jugado, y los jóvenes suplentes como Jordan Jefferson y Tyler Lacy han estado lejos de ser sólidos al frente.

Jacksonville fue fundada recientemente por los veteranos Dawuane Smoot y Austin Johnson con la esperanza de encontrar una solución.