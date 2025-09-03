Russell Wilson aporta liderazgo y estabilidad como quarterback a los Giants

East Rutherford.- Russell Wilson es conocido por sus pases profundos "moon ball" y aporta la experiencia de haber ganado un Super Bowl a Giants de Nueva York, quienes saben muy bien lo que el veterano quarterback puede hacer en el campo.

Por eso lo contrataron. Desde que llegó, Wilson ha mostrado algo fuera del campo que ha hecho que sus compañeros lo abracen. El entrenador Brian Daboll lo llamó "consistente como pocos".

"Es el mismo tipo todos los días", dijo el veterano ala cerrada Chris Manhertz, quien también jugó con Wilson en Denver. "Las cosas pasan, pero él es el mismo tipo todos los días y eso es lo que necesitamos en nuestro líder. Eso es lo que necesitamos como mariscal de campo, como el pulso de esta organización".

Después de una temporada con marca de 3-14 el año pasado, causada en gran parte por un juego inconsistente del quarterback, Wilson es la mano firme en la posición más importante del fútbol americano que los Giants han anhelado. El jugador de 36 años es el titular para el inicio el domingo en Washington, y a pesar de toda la charla sobre Jaxson Dart como el futuro, la organización se ha alineado detrás de Wilson como el líder.

"Russ es genial, hombre", dijo el corredor Devin Singletary. "Siempre con energía positiva, siempre tratando de encontrar maneras de mejorar y llevar a todos con él. No se trata solo de él. Esa es una de las cosas más importantes. Está tratando de hacer que todos sean mejores."

Wilson hereda una ofensiva con el receptor Malik Nabers, quien atrapó 109 pases para 1.204 yardas y siete touchdowns como novato, y el corredor principal Tyrone Tracy. Hay muchas preguntas sobre si la defenssiva puede detener a los oponentes, y hay pocas expectativas externas sobre que los Giants sean contendientes a los playoffs.

Esperan que Wilson pueda ejecutar el sistema de Daboll y del coordinador ofensivo —y nuevo encargado de las jugadas— Mike Kafka, dado que esta será su 14ta temporada en la NFL.

"Es un tipo que lo ha hecho durante mucho tiempo", dijo Daboll. "Tiene muchas experiencias. Ha estado en varios sistemas, ha jugado mucho, ha visto muchas cosas. Ha hecho muchos ajustes".

Parte de eso ha sido en su propia mente. Wilson, al inicio del campamento de entrenamiento, mencionó algo que recordó que el exmanager de los Yankees, Joe Girardi, dijo sobre el campocorto del Salón de la Fama Derek Jeter, que "su mejor atributo era que siempre fue consistente, pero también fue consistentemente genial al ajustarse."

A lo largo de una década como la cara de la franquicia de Seattle, un período de dos años con Denver y la temporada pasada en Pittsburgh, Wilson ha tratado de vivir esa mentalidad.

"Esa es una de las cosas que tienes que poder hacer como persona, como líder, como jugador: poder ajustarte consistentemente y crecer consistentemente", dijo Wilson. "Siempre estoy trabajando constantemente en mí. Todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo, todos estamos desarrollándonos. Todos tenemos altibajos. He tenido muchos altos, y los bajos son solo lecciones en el camino, no pérdidas. Son solo lecciones."

Nueva York en los próximos meses probablemente tendrá muchas derrotas. Su pronóstico de victorias es de cinco 1/dos en BetMGM Sportsbook, e incluso superando eso sería un récord de 6-11, 7-10 o 8-9.

Las razones para el optimismo incluyen la incorporación del apoyador Abdul Carter, tomado con la tercera selección en el draft, a un frente ya temible y la renovación de la secundaria al firmar al safety Jevon Holland y al esquinero Paulson Adebo.

Wilson es otra razón, considerando cuánto mejora en comparación con el trío de Daniel Jones, Drew Lock y Tommy DeVito que tomaron los snaps la temporada pasada. Combinados, lograron 15 touchdowns y 13 intercepciones, y los Giants anotaron la segunda menor cantidad de puntos en la liga.

Wilson completó el 64% de sus pases para 2.752 yardas y 18 touchdowns con solo cinco intercepciones en 12 juegos con los Steelers, incluyendo la postemporada.

Nabers, un fanático de los Seahawks cuando ganaron el Super Bowl, ha estado observando a Wilson durante mucho tiempo y ahora entiende lo que es estar en el extremo que recibe sus pases. El profesional de segundo año también ha estado asistiendo a las reuniones de quarterbacks y ha ganado una mayor apreciación por la longevidad de Wilson.

"Para ver su liderazgo, ahora entiendo por qué lo ha estado haciendo durante tanto tiempo", dijo Nabers. "Tener eso a mi lado en el vestuario es solo un mentor adicional que tengo a mi lado... Estoy asumiendo ese desafío para avanzar y mejorarme, y con suerte podemos hacer grandes cosas este año."