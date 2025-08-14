Rooney está 'decepcionado' con Tom Brady por comentarios sobre ética de trabajo

Londres.- El futbolista inglés retirado Wayne Rooney quedó irritado con Tom Brady después de algunos comentarios incisivos del astro de la NFL en un documental.

Brady se convirtió en propietario minoritario del club inglés Birmingham City en 2023 y participó en la docuserie —“Built in Birmingham”— que mostró lo que sucedió detrás de escena en el equipo que fue brevemente dirigido por Rooney, otro delantero del Manchester United.

En un clip que se viralizó rápidamente en las redes sociales, Brady dijo que estaba "un poco preocupado por la ética de trabajo de nuestro entrenador en jefe". Ese comentario se refería a Rooney, quien duró hace 83 días como técnico antes de ser despedido cuando Birmingham descendió de la segunda división.

Rooney salió al paso de siete veces campeón del Super Bowl en su nuevo papel como comentarista para la BBC. Dijo que el comentario de Brady fue "muy injusto".

"Tom vino una vez, que fue el día antes de un partido, que de todos modos es un poco más tranquilo", dijo Rooney en una entrevista con la BBC publicada el jueves. "No creo que realmente entendiera el fútbol tan bien en ese momento. Tal vez lo haga ahora”.

"Pero lo que sí entiende es que es un trabajador arduo. Lo sabemos. Por eso estoy realmente decepcionado con el comentario, porque el fútbol no es la NFL. La NFL opera durante tres meses al año, los jugadores también necesitan descanso, así que creo que fue muy injusto en la forma en que salió y retrató eso".

Birmingham descendió en esa campaña, pero aseguró una promoción inmediata la temporada pasada y ha vuelto al Championship, como se denomina el torneo de segunda división.

"Respeto ampliamente a Tom Brady, es uno de los más grandes, si no el más grande atleta de todos los tiempos", dijo Rooney. “Y parece que Birmingham lo está haciendo bien ahora, lo cual es bueno”.