Roban bicicleta de de Jonas Vingegaard en plena vuelta a España

Ceres, Italia.- La mañana después de que Jonas Vingegaard se pusiera el maillot rojo de líder en la Vuelta a España con una victoria de etapa, su equipo estaba contando el costo de un robo nocturno con bicicletas reportadas como robadas de su camión de mecánicos.

El equipo Visma-Lease a Bike dijo que la policía en Italia —donde se están llevando a cabo las etapas iniciales de la carrera— está investigando el robo de "varias bicicletas".

"Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa", afirmó el equipo en un comunicado.

Vingegaard habló sobre el robo antes del inicio de la etapa del lunes y dijo: "Los mecánicos hicieron un trabajo fantástico preparando nuestras bicicletas esta mañana".

Vingegaard estará sin el apoyo de Axel Zingle durante los 19 días restantes de la Vuelta, ya que sufrió una caída en la etapa del domingo, empapada por la lluvia, que también afectó al líder del equipo. Vingegaard continuó para ganar con un codo ensangrentado, pero una lesión sufrida en la caída obligó a Zingle a abandonar la carrera.

"Nuestro equipo médico tuvo que decidir que Axel Zingle no está lo suficientemente en forma para continuar en la Vuelta. Su primer Gran Tour con el equipo llega a un final anticipado", señaló Visma.

La tercera etapa del lunes es un recorrido de 134.6 kilómetros (83.6 millas) con un final en subida en Ceres, en los Alpes italianos al noroeste de Turín.

Vingegaard, dos veces ganador del Tour de Francia, es el favorito para ganar la Vuelta después de que el ganador del Tour de este año, Tadej Pogačar, y el cuatro veces ganador de la Vuelta, Primoz Roglic, se saltaran la carrera.