Rivera se desgarra el tendón de Aquiles en juego del Día de Veteranos de Yankees

Nueva York.- El panameño Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama, se desgarró el tendón de Aquiles este sábado, mientras perseguía un elevado en el juego del Día de los Veteranos de los Yankees de Nueva York, y necesitaba cirugía.

Su agente, Fern Cuza, dijo que el cerrador retirado, de 55 años y líder histórico de salvamentos en el beisbol, será operado dentro de una semana.

En su único turno al bate, Rivera conectó un sencillo ante su excompañero Andy Pettitte y corrió fácilmente a la primera base. Durante un turno al bate de Willie Randolph, Rivera dio un paso y cayó al suelo en el jardín central, detrás de la segunda base.

Los Yankees volvieron a realizar el juego del Día de los Veteranos por primera vez desde 2019.

"Fue un día divertido hasta que nos enteramos de lo de Mariano. Mariano se lesionó el tendón de Aquiles", le dijo el siete veces ganador del Premio Cy Young, Roger Clemens, a la locutora de WFAN, Suzyn Waldman.

"No sé qué estaba pasando. Todos pensamos que era un tirón en el muslo, pero creo que es un poco peor que eso. Creo que ahora está en el hospital".

Rivera se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en mayo de 2012 mientras atrapaba elevados en la práctica de bateo en Kansas City. Regresó para su última temporada en 2013 y terminó como el líder en salvamentos de la historia del béisbol con 652 y registró 42 salvamentos en postemporada.

En 2019, el 13 veces All-Star fue incluido unánimemente en el Salón de la Fama al obtener los 425 votos en la votación realizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Ayudó a los Yankees a ganar cinco títulos de la Serie Mundial y siete banderines de la Liga Americana.

Rivera jugaba en el Partido de Veteranos por segunda vez. Conectó un jonrón dentro del parque en 2019.

El evento conmemoró el 25 aniversario del equipo campeón del 2000, el último equipo en ganar tres títulos de Serie Mundial consecutivos. Clemens asistió por primera vez al evento, en el que el capitán Derek Jeter dio un breve mensaje en video cuando fue presentado después de Rivera.

Antes del evento, Rivera dijo que tenía la intención de hablar con el relevista en apuros Devin Williams.